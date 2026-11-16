Дівчина сидить на ліжку серед купи речей. Фото: magnific

Позичити сукню в подруги, випадково вдягнути светр навиворіт чи купити нові чоботи на останні гроші — звичайні ситуації, на які мало хто звертає увагу. Однак у народних віруваннях із такими дрібницями пов'язано чимало застережень. Деякі прикмети стосуються не лише вибору одягу, а й догляду за ним та навіть способу покупок.

Новини.LIVE розповість про найцікавіші прикметники детальніше.

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Які є прикмети, пов'язані з одягом

Одягати чужі речі

У народі здавна вірили, що разом із чужим одягом можна перейняти долю його попереднього власника. Найбільш небажаним є носити речі померлих людей або приймати їх від тих, кому в житті не щастило. Окремо згадували прикраси: ношені каблучки та натільні хрестики забобонні люди не радили брати в подарунок.

Водночас раніше доношування одягу було звичайною практикою через його високу вартість. Заборони могли мати й цілком практичне підґрунтя: чужі речі не завжди належно прали, а деякі інфекції здатні передаватися через забруднені тканини.

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Одягати речі навиворіт

Випадково вийти з дому в кофті навиворіт — за народними повір'ями, недобрий знак. Таку ситуацію пов'язували з можливими сварками, неприємностями або навіть бійкою. Тож якщо людина помічала помилку, їй радили переодягнутися, кинути річ на підлогу або попросити когось тричі поплескати по спині. Звісно, жодного підтвердження впливу таких дій на майбутні події немає. Натомість навмисно вдягнута навиворіт річ нібито могла принести удачу.

Зашивати одяг на собі

Якщо ґудзик відірвався або на одязі з'явилася дірка, не варто братися за голку, поки річ на вас. Прикмета попереджає, що разом із нитками можна "зашити" власну пам'ять. Саме тому старші люди радили спочатку зняти одяг, а вже потім лагодити його. Якщо ж часу на переодягання немає, існує народний спосіб обійти заборону — затиснути нитку в роті під час шиття.

Купувати обновки на останні гроші

Навіть похід за новим взуттям чи одягом має своє забобонне пояснення. Вважається, що після покупки в гаманці обов'язково повинна залишитися хоча б якась сума. Якщо витратити все до останньої копійки, можна надовго залишитися без грошей. Дехто для перестрахування носить у гаманці окрему монету, яку вважає оберегом фінансового добробуту. А якщо відкинути забобони, у цій прикметі є раціональна думка: витрачати всі заощадження на обновку справді не найкраще рішення.

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