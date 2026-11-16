Девушка в леопардовой накидке. Фото: magnific

Леопардовый принт не собирается уходить из модных гардеробов, но у него появился конкурент, которого все чаще можно увидеть на улицах модных столиц. В этом сезоне внимание привлекает зебра — черно-белый узор, который уже перекочевал с аксессуаров на юбки. Причем дизайнеры и модницы предлагают не ограничиваться привычными сочетаниями и экспериментировать даже с обувью.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

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С чем носить юбку с зебровским принтом

У зебровского узора есть одна интересная особенность: он бросается в глаза даже тогда, когда остальная часть образа остается достаточно сдержанной. Поэтому юбка с таким принтом может стать главной деталью комплекта, вокруг которой уже подбирают обувь, верхнюю одежду и аксессуары. В то же время не обязательно каждый раз выбирать черные туфли или сапоги. Есть комбинации, которые помогают посмотреть на знакомый принт по-другому.

Юбка с зебровым принтом и двухцветные туфли

Черно-белая гамма зебровского узора дает простор для интересных экспериментов. Например, вместо обычной пары обуви можно попробовать туфли разных цветов: одну черную, другую белую. Такой прием перекликается с трендом на двухцветную обувь сезона осень-зима 2026/2027, но придает ему немного игривости. Чтобы образ не превратился в набор случайных деталей, остальные вещи лучше оставить лаконичными.

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Юбка-миди с зебровским принтом и черные сапоги

Длина миди и высокие черные сапоги — сочетание, которое остается уместным из сезона в сезон. В данном случае именно принт не дает комплекту затеряться среди привычных осенних образов. К юбке можно добавить черное пальто, кожаную верхнюю одежду или даже вещь с другим анималистическим рисунком. Последний вариант подойдет тем, кто не боится сочетать несколько выразительных принтов в одном комплекте.

Костюм в зебру с черными сапогами. Фото: Vogue

Мини-юбка с зебровским принтом и коричневые сапоги

Не обязательно поддерживать черно-белую гамму юбки обувью. Коричневые сапоги станут неожиданной альтернативой черной паре, особенно если речь идет о короткой модели с пайетками. Контраст фактур и цветов делает такую комбинацию более интересной, а сам образ не выглядит слишком предсказуемым. Это также хороший способ добавить к черно-белому принту теплые оттенки, которые традиционно ассоциируются с осенним гардеробом.

Мини-юбка с зебровским принтом. Фото: Vogue

Зебровский принт в коллекциях 2027 года

Похоже, интерес к зебровому узору не ограничится одним сезоном. Его появление в коллекциях Resort 2027 и весна-лето 2027 подтверждает, что дизайнеры продолжают работать с анималистическими мотивами. Среди брендов, которые обратились к этому рисунку, — Chanel, Situationist и Proenza Schouler.

Поэтому, если леопард уже кажется слишком привычным, юбка в зебру может стать интересным разнообразием. Причём не обязательно сразу составлять сложные комплекты: иногда достаточно заменить привычную пару черных сапог на коричневую или добавить туфли необычного дизайна.

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