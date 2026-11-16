Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Неожиданное возвращение: юбка с каким принтом снова стала модной

Неожиданное возвращение: юбка с каким принтом снова стала модной

Ua ru
16 ноября 2026 08:40
Какой принт на юбках остается в моде: что выбирают вместо леопардового magnific
Девушка в леопардовой накидке. Фото: magnific

Леопардовый принт не собирается уходить из модных гардеробов, но у него появился конкурент, которого все чаще можно увидеть на улицах модных столиц. В этом сезоне внимание привлекает зебра — черно-белый узор, который уже перекочевал с аксессуаров на юбки. Причем дизайнеры и модницы предлагают не ограничиваться привычными сочетаниями и экспериментировать даже с обувью.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Реклама

С чем носить юбку с зебровским принтом

У зебровского узора есть одна интересная особенность: он бросается в глаза даже тогда, когда остальная часть образа остается достаточно сдержанной. Поэтому юбка с таким принтом может стать главной деталью комплекта, вокруг которой уже подбирают обувь, верхнюю одежду и аксессуары. В то же время не обязательно каждый раз выбирать черные туфли или сапоги. Есть комбинации, которые помогают посмотреть на знакомый принт по-другому.

Юбка с зебровым принтом и двухцветные туфли

Черно-белая гамма зебровского узора дает простор для интересных экспериментов. Например, вместо обычной пары обуви можно попробовать туфли разных цветов: одну черную, другую белую. Такой прием перекликается с трендом на двухцветную обувь сезона осень-зима 2026/2027, но придает ему немного игривости. Чтобы образ не превратился в набор случайных деталей, остальные вещи лучше оставить лаконичными.

Читайте также:

Юбка-миди с зебровским принтом и черные сапоги

Длина миди и высокие черные сапоги — сочетание, которое остается уместным из сезона в сезон. В данном случае именно принт не дает комплекту затеряться среди привычных осенних образов. К юбке можно добавить черное пальто, кожаную верхнюю одежду или даже вещь с другим анималистическим рисунком. Последний вариант подойдет тем, кто не боится сочетать несколько выразительных принтов в одном комплекте.

Як зебровий візерунок стилізувати
Костюм в зебру с черными сапогами. Фото: Vogue

Мини-юбка с зебровским принтом и коричневые сапоги

Не обязательно поддерживать черно-белую гамму юбки обувью. Коричневые сапоги станут неожиданной альтернативой черной паре, особенно если речь идет о короткой модели с пайетками. Контраст фактур и цветов делает такую комбинацию более интересной, а сам образ не выглядит слишком предсказуемым. Это также хороший способ добавить к черно-белому принту теплые оттенки, которые традиционно ассоциируются с осенним гардеробом.

Принт, який в моді у 2026 році
Мини-юбка с зебровским принтом. Фото: Vogue

Зебровский принт в коллекциях 2027 года

Похоже, интерес к зебровому узору не ограничится одним сезоном. Его появление в коллекциях Resort 2027 и весна-лето 2027 подтверждает, что дизайнеры продолжают работать с анималистическими мотивами. Среди брендов, которые обратились к этому рисунку, — Chanel, Situationist и Proenza Schouler.

Поэтому, если леопард уже кажется слишком привычным, юбка в зебру может стать интересным разнообразием. Причём не обязательно сразу составлять сложные комплекты: иногда достаточно заменить привычную пару черных сапог на коричневую или добавить туфли необычного дизайна.

Ранее мы писали о том, что не каждая модная юбка удачно сидит на фигуре, и дело далеко не всегда в размере. Для женщин с пышными формами особенно важен крой: он может подчеркнуть талию, сбалансировать пропорции и сделать силуэт более гармоничным. Стилист Елена Шевченко рассказала, какую модель стоит искать в магазине.

Также Новини.LIVE сообщали, что кожаная юбка давно перестала быть вещью только для дерзких образов. На улицах Милана и Парижа модницы чаще всего выбирают черные модели миди прямого кроя и сочетают их с тонкими свитерами, кардиганами и короткими жакетами.

мода одежда стиль трендовая юбка тренды 2026
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации