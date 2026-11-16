Дівчина в леопардовій накидці. Фото: magnific

Леопардовий принт не збирається залишати модні гардероби, але в нього з'явився конкурент, якого дедалі частіше помічають на вулицях модних столиць. Цього сезону увагу привертає зебра — чорно-білий візерунок, який уже перебрався з аксесуарів на спідниці. Причому дизайнери та модниці пропонують не обмежуватися звичними поєднаннями й експериментувати навіть із взуттям.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Реклама

З чим носити спідницю із зебровим принтом

Зебровий візерунок має одну цікаву особливість: він помітний навіть тоді, коли решта образу залишається досить стриманою. Тому спідниця з таким принтом може стати головною деталлю комплекту, навколо якої вже підбирають взуття, верхній одяг та аксесуари. Водночас не обов'язково щоразу обирати чорні туфлі чи чоботи. Є комбінації, які допомагають подивитися на знайомий принт інакше.

Спідниця із зебровим принтом і двоколірні туфлі

Реклама

Чорно-біла гама зебрового візерунка дає простір для цікавих експериментів. Наприклад, замість звичайної пари взуття можна спробувати туфлі різних кольорів: одну чорну, іншу білу. Такий прийом перегукується з трендом на двоколірне взуття сезону осінь-зима 2026/2027, але додає йому трохи грайливості. Щоб образ не перетворився на набір випадкових деталей, решту речей краще залишити лаконічними.

Читайте також:

Мідіспідниця із зебровим принтом і чорні чоботи

Реклама

Довжина міді та високі чорні чоботи — поєднання, яке залишається доречним із сезону в сезон. У цьому випадку саме принт не дає комплекту загубитися серед звичних осінніх образів. До спідниці можна додати чорне пальто, шкіряний верхній одяг або навіть річ з іншим анімалістичним малюнком. Останній варіант підійде тим, хто не боїться поєднувати кілька виразних принтів в одному комплекті.

Костюм зебри з чорними чоботами. Фото: Vogue

Мініспідниця із зебровим принтом і коричневі чоботи

Реклама

Не обов'язково підтримувати чорно-білу гаму спідниці взуттям. Коричневі чоботи стануть несподіваною альтернативою чорній парі, особливо якщо йдеться про коротку модель із лелітками. Контраст фактур і кольорів робить таку комбінацію цікавішою, а сам образ не виглядає надто очевидним. Це також хороший спосіб додати до чорно-білого принта теплі відтінки, які традиційно асоціюються з осіннім гардеробом.

Мініспідниця з зебровим принтом. Фото: Vogue

Зебровий принт у колекціях 2027 року

Реклама

Схоже, інтерес до зебрового візерунка не обмежиться одним сезоном. Його поява в колекціях Resort 2027 та весна-літо 2027 підтверджує, що дизайнери продовжують працювати з анімалістичними мотивами. Серед брендів, які звернулися до цього малюнка, — Chanel, Situationist і Proenza Schouler.

Тож якщо леопард уже здається надто звичним, зеброва спідниця може стати цікавою зміною. Причому не обов'язково відразу складати складні комплекти: іноді достатньо змінити звичну пару чорних чобіт на коричневу або додати туфлі незвичного дизайну.

Реклама

Раніше ми писали про те, що не кожна модна спідниця вдало сідає на фігуру, і справа далеко не завжди в розмірі. Для жінок із пишними формами особливо важливий крій: він може підкреслити талію, збалансувати пропорції та зробити силует гармонійнішим. Стилістка Олена Шевченко розповіла, яку модель варто шукати в магазині.

Також Новини.LIVE повідомляли, що шкіряна спідниця давно перестала бути річчю лише для зухвалих образів. На вулицях Мілана та Парижа модниці найчастіше обирають чорні моделі міді прямого крою й поєднують їх із тонкими светрами, кардиганами та короткими жакетами.