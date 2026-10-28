Шкіряні спідниці підкорили вуличну моду: що носять у Парижі та Мілані

Дівчина в шкіряній спідниці. Фото: magnific

На останніх Тижнях моди в Мілані та Парижі шкіряна спідниця часто з’являлася у вуличних образах. Найчастіше модниці обирали моделі міді прямого крою. Міні та максі траплялися значно рідше. Серед кольорів переважав чорний, адже таку спідницю нескладно вписати в різні образи. Вона добре поєднується з тонкими светрами з мериносової вовни, кардиганами та короткими жакетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Elle.

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Шкіряна спідниця в осінніх образах

До чорної шкіряної спідниці пасують туфлі-човники з гострим носком. Тим, хто не любить підбори, можна взяти лофери — вони також добре вписуються в таке поєднання.

Елегантний образ з шкіряною спідницею. Фото з Elle

Міді з розрізом — ще один помітний тренд, причому він стосується не лише шкіряних моделей. Розріз у спідниці з нееластичної тканини потрібен не тільки для краси.

Він дає більше свободи під час ходьби, адже без нього вузький крій може заважати рухатися. Шкіряну міді можна носити з трикотажним поло, об’ємним светром із круглим вирізом або блузою з бантом. Ще один варіант — високі чоботи.

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Шкіряна спідниця у поєднанні з чоботами. Фото з Elle

На вулицях Мілана та Парижа траплялися й образи, повністю складені зі шкіри. До спідниці підбирали шкіряний топ або куртку. Міді до середини ікри разом зі шкіряною курткою нагадували про інтелектуальний напрям у моді. Топ-бюстьє робив образ більш звабливим. А куртки зі стійкою, у яких відчувається вплив мотоспорту, носили не лише на рейви чи вечірки, а й удень у місті.

Поряд із чорними моделями можна було побачити чимало кольорових шкіряних спідниць. За кроєм вони залишалися досить стриманими, а увагу привертали насичені відтінки. Серед актуальних кольорів — коричневий, бордовий, охровий, темно-зелений і сірий. Такі спідниці часто поєднували з чорним верхом, оскільки це найпростіший варіант для стилізації. Інший спосіб — додати до них світліший верх і зіграти на контрасті.

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