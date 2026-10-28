Кожаные юбки покорили уличную моду: что носят в Париже и Милане

Девушка в кожаной юбке. Фото: magnific

На последних Неделях моды в Милане и Париже кожаная юбка часто появлялась в уличных образах. Чаще всего модницы выбирали модели миди прямого кроя. Мини и макси встречались значительно реже. Среди цветов преобладал черный, ведь такую юбку легко вписать в разные образы. Она хорошо сочетается с тонкими свитерами из мериносовой шерсти, кардиганами и короткими жакетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

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Кожаная юбка в осенних образах

К черной кожаной юбке подходят туфли-лодочки с острым носком. Тем, кто не любит каблуки, можно выбрать лоферы — они также хорошо вписываются в такое сочетание.

Элегантный образ с кожаной юбкой. Фото из Elle

Миди с разрезом — еще один заметный тренд, причем он касается не только кожаных моделей. Разрез в юбке из неэластичной ткани нужен не только для красоты.

Он дает больше свободы при ходьбе, ведь без него узкий крой может мешать двигаться. Кожаную юбку-миди можно носить с трикотажным поло, объемным свитером с круглым вырезом или блузкой с бантом. Еще один вариант — высокие сапоги.

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Кожаная юбка в сочетании с сапогами. Фото из Elle

На улицах Милана и Парижа встречались и образы, полностью составленные из кожи. К юбке подбирали кожаный топ или куртку. Миди до середины икры вместе с кожаной курткой напоминали об интеллектуальном направлении в моде. Топ-бюстье делал образ более соблазнительным. А куртки с воротником-стойкой, в которых чувствуется влияние мотоспорта, носили не только на рейвы или вечеринки, но и днем в городе.

Наряду с черными моделями можно было увидеть немало цветных кожаных юбок. По крою они оставались довольно сдержанными, а внимание привлекали насыщенные оттенки. Среди актуальных цветов — коричневый, бордовый, охристый, темно-зеленый и серый. Такие юбки часто сочетали с черным верхом, поскольку это самый простой вариант для стилизации. Другой способ — добавить к ним более светлый верх и сыграть на контрасте.

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