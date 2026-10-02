Что осталось от моды 80-х в гардеробе 2026 года: 3 модели брюк

Брюки. Фото: magnific

Мода продолжает возвращать из прошлого вещи, которые раньше казались слишком смелыми. На этот раз очередь дошла до 1980-х — эпохи ярких цветов, объемных силуэтов и необычных деталей. Осенью 2026 года в коллекциях вновь появились брюки, напоминающие о том времени. После нескольких сезонов сдержанных оттенков дизайнеры делают ставку на цвет. В новых коллекциях можно увидеть синие, фиолетовые, розовые, оранжевые и зеленые модели.

Среди них есть три варианта, которые лучше всего передают настроение 80-х, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

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Капри с высокой талией

Капри снова вернулись на подиумы, но теперь они выглядят иначе. Дизайнеры выбирают модели с высокой посадкой, более свободными бедрами и яркими цветами. Такие брюки можно найти, в частности, в коллекциях Stella McCartney и Versace. Среди оттенков, которые привлекают внимание, — лиловый, насыщенный фиолетовый и синий.

Stella McCartney. Фото из Instagram

Чтобы улучшить образ, к цветным капри можно добавить простой топ или рубашку. На такой случай подойдет жакет, а обувь на каблуке визуально вытянет силуэт.

Розовые брюки-шаровары

Еще одна вещь с характерным для 80-х объемом — широкие брюки-шаровары. Подобные модели в этом сезоне представили Zimmermann, Altuzarra и Alaïa. Вместо привычных черного, коричневого или серого цветов дизайнеры предлагают обратиться к цвету.

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Rotate. Фото из Instagram

Один из заметных вариантов — нежно-розовые брюки. Они хорошо сочетаются с блузой, рубашкой или жакетом. Под такие образы можно выбрать туфли с открытой пяткой.

Брюки из лоскутков денима

Третий вариант — брюки, сшитые из разных кусочков ткани. Чаще всего речь идет о дениме нескольких оттенков, из которого создают своеобразный лоскутный узор. Такие джинсы сложно назвать незаметными. Они помогают создать тот самый идеальный образ, но верх лучше оставить простым. Белая футболка, однотонный свитер или базовая рубашка не будут конфликтовать с фактурой брюк.

Glass Cypress. Фото из Instagram

Пэчворк вписывается в нынешнюю моду на вещи с характером. После длительного периода минимализма дизайнеры снова играют с цветами, формами и сочетанием различных материалов.

Ранее мы писали о том, что коричневые брюки длиной до щиколотки в этом сезоне переходят из летних образов в осенние. Их сейчас носят со свитерами, рубашками и жакетами, а более короткая длина хорошо сочетается как с балетками и лоферами, так и с сапогами.

Также Новини.LIVE сообщали, что брюки bootcut, популярные в конце 1990-х, снова появляются в осенних образах. Хейли Бибер показала черную модель в сочетании с вещами, вполне подходящими для офиса, — и доказала, что этот фасон не обязательно оставлять для повседневных комплектов.