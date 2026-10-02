Що залишилося від моди 80-х у гардеробі 2026 року: 3 моделі штанів

Штани. Фото: magnific

Мода продовжує повертати з минулого речі, які раніше здавалися надто сміливими. Цього разу черга дійшла до 1980-х — епохи яскравих кольорів, об’ємних силуетів і незвичних деталей. Восени 2026 року в колекціях знову з’явилися штани, які нагадують про той час. Після кількох сезонів спокійних відтінків дизайнери роблять ставку на колір. У нових колекціях можна побачити сині, фіолетові, рожеві, помаранчеві та зелені моделі.

Серед них є три варіанти, які найбільше передають настрій 80-х, пише Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

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Капрі з високою талією

Капрі знову повернулися на подіуми, але тепер вони мають інший вигляд. Дизайнери обирають моделі з високою посадкою, вільнішими стегнами та яскравими кольорами. Такі штани можна знайти, зокрема, у колекціях Stella McCartney та Versace. Серед відтінків, які привертають увагу, — ліловий, насичений фіолетовий і синій.

Stella McCartney. Фото з Instagram

Щоб покращити образ, до кольорових капрі можна додати простий топ або сорочку. На такий випадок підійде жакет, а взуття на підборах візуально витягне силует.

Рожеві штани-шаровари

Ще одна річ із характерним для 80-х об’ємом — широкі штани-шаровари. Схожі моделі цього сезону показали Zimmermann, Altuzarra та Alaïa. Замість звичних чорного, коричневого чи сірого дизайнери пропонують звернутися до кольору.

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Rotate. Фото з Instagram

Один із помітних варіантів — ніжно-рожеві штани. Вони добре поєднуються з блузою, сорочкою або жакетом. Під такі образи можна вибрати туфлі з відкритою п’ятою.

Штани з клаптиків деніму

Третій варіант — штани, зібрані з різних шматків тканини. Найчастіше йдеться про денім кількох відтінків, з якого створюють своєрідний клаптиковий малюнок. Такі джинси складно назвати непомітними. Вони допомагають створити той самий ідеальний образ, але верх краще залишити простим. Біла футболка, однотонний светр або базова сорочка не сперечатимуться з фактурою штанів.

Glass Cypress. Фото з Instagram

Печворк вписується в нинішню моду на речі з характером. Після тривалого періоду мінімалізму дизайнери знову грають із кольорами, формами та поєднанням різних матеріалів.

Раніше ми писали про те, що коричневі штани довжиною до кісточки цього сезону переходять із літніх образів в осінні. Їх зараз носять зі светрами, сорочками та жакетами, а коротша довжина добре поєднується як із балетками й лоферами, так і з чоботами.

Також Новини.LIVE повідомляли, що штани bootcut, популярні наприкінці 1990-х, знову з’являються в осінніх образах. Гейлі Бібер показала чорну модель у поєднаннях із речами, які цілком підходять для офісу, — і довела, що цей фасон не обов’язково залишати для повсякденних комплектів.