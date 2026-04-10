Весенняя альтернатива жакету: простая и универсальная вещь

Блейзеры и жакеты — это все базовые вещи, которые подходят чуть ли не под все. Они классные, но есть нюанс: иногда хочется чего-то попроще. Такого, что не держит в рамках. Особенно весной. И здесь становится актуальным кардиган.

Что такое кардиган и почему он вообще важен

Кардиган — это трикотажная кофта на пуговицах или иногда без них. Его можно расстегивать, застегивать, накидывать, завязывать. Именно в этом его преимущество.

Есть два основных типа кардиганов:

Очень простые, минималистичные

Это однотонные модели. Они могут быть тонкие (почти как футболка с длинным рукавом) или наоборот объемные, будто немного больше твоей фигуры. Такой кардиган легко совместить с чем угодно.

Более "характерные" варианты

Это уже более интересные вещи: с объемными элементами, необычными формами, иногда с декором. Например, в некоторых коллекциях появлялись кардиганы с крупными вязаными цветами или удлиненные модели в нестандартных оттенках.

Как носить кардиган по-современному

Здесь самое интересное, потому что один и тот же кардиган можно подать по-разному.

Как самостоятельный верх. Это самый простой вариант, но смотрится очень актуально. Особенно с джинсами или юбкой. Вместо жакета. Просто накиньте кардиган поверх футболки или топа. Разница в том, что он не добавляет строгости, а наоборот — делает образ более "живым". Как слой под другую одежду. Например, под пальто или даже под пиджак. Это уже чуть более модная игра со слоями. Как деталь, а не как вещь. Кардиган можно просто накинуть на плечи или завязать на поясе. И он уже работает как акцент, даже если вы его не носите "полноценно".

