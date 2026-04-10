Несподівана альтернатива жакету, яка працює щодня

Несподівана альтернатива жакету, яка працює щодня

Дата публікації: 10 квітня 2026 15:07
Весняна альтернатива жакету: проста і універсальна річ
Дівчина в гарному кардигані. Фото: freepik

Блейзери та жакети — це все базові речі, що пасують ледь не під усе. Вони класні, але є нюанс: інколи хочеться чогось простішого. Такого, що не тримає в рамках. Особливо навесні. І тут стає актуальним кардиган.

Що таке кардиган і чому він взагалі важливий

Кардиган — це трикотажна кофта на ґудзиках або іноді без них. Його можна розстібати, застібати, накидати, зав’язувати. Саме в цьому його перевага.

Є два основні типи кардиганів:

  • Дуже прості, мінімалістичні

Це однотонні моделі. Вони можуть бути тонкі (майже як футболка з довгим рукавом) або навпаки об’ємні, ніби трохи більші за твою фігуру. Такий кардиган легко поєднати з будь-чим.

  • Більш "характерні" варіанти

Це вже цікавіші речі: з об’ємними елементами, незвичними формами, іноді з декором. Наприклад, у деяких колекціях з’являлися кардигани з великими в’язаними квітами або подовжені моделі в нестандартних відтінках.

Як носити кардиган по-сучасному

Тут найцікавіше, бо один і той самий кардиган можна подати по-різному.

  1. Як самостійний верх. Це найпростіший варіант, але має дуже актуальний вигляд. Особливо з джинсами або спідницею.
  2. Замість жакета. Просто накиньте кардиган поверх футболки чи топа. Різниця в тому, що він не додає строгості, а навпаки — робить образ "живішим".
  3. Як шар під інший одяг. Наприклад, під пальто або навіть під піджак. Це вже трохи більш модна гра зі шарами.
  4. Як деталь, а не як річ. Кардиган можна просто накинути на плечі або зав’язати на поясі. І він уже працює як акцент, навіть якщо ви його не носите "повноцінно".

верхній одяг трендові образи кардиган
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

