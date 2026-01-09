Відео
Класика з 70-х — жакет, що ожив у нових модних варіаціях

Дата публікації: 9 січня 2026 18:25
Тренд із бабусиної шафи — жакет 70-х у сучасному вигляді
Дівчина в жакеті. Фото: freepik

Цього сезону у моду повертаються речі, які колись здавалися застарілими. Особливо це стосується оксамитових жакетів — вони знову з’явилися на подіумах і в повсякденному гардеробі.

На цьому акцентувало увагу видання Elle.

Стильний ретро-жакет 70-х знову в моді

Сучасні блейзери з оксамиту зберегли характерний блиск матеріалу, але дизайнери додали більше кольорової різноманітності. Сьогодні можна знайти моделі глибокого винного або смарагдового кольору, ніжні пастельні відтінки або яскраві, майже неонові тони. Форма жакета теж змінилася і зараз популярні моделі зі збільшеними плечима, які надають образу певної сили, або вдало приталені варіанти, що підкреслюють талію.

В моді блейзери з оксамиту
Armani Prive. Фото из Elle

Декоративні елементи грають ключову роль. Ґудзики, банти, контрастна підкладка чи металеві застібки роблять жакет більш виразним і дозволяють перетворити навіть просту комбінацію з джинсами і футболкою на завершений образ. Наприклад, класичні сині джинси, біла футболка і оксамитовий жакет кольору бордо — це вже не буденний лук, а акуратно продуманий ансамбль.

Блейзер з 70-х набувають популярності
Елегантний образ з оксамиту. Фото з Elle

Оксамитовий жакет можна комбінувати і з вечірніми речами. Шовкова сукня або спідниця міді в поєднанні з блейзером роблять образ більш цікавим. Навіть прості аксесуари, такі як мінімалістичні сережки чи тонкий пояс, здатні змінити настрій образу.

Оксамитовий жакет в сучасних образах
Стильний блейзер. Фото з Elle

Якщо ви давно шукали щось водночас ностальгійне й актуальне, оксамитовий блейзер зараз ідеальний варіант. Він додає гардеробу кольору, фактури та відчуття, що кожен образ продуманий до дрібниць.

Раніше ми писали про те, які універсальні речі залишаються в тренді роками. У 2026 вони теж будуть актуальними.

Також ми повідомляли, куртка від якого українського бренду підкорила зірок закордоном.

Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
