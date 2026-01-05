Невдалі речі для жінок після 40 років — що не варте місця у гардеробі

Жінка у рожевій сукні. Фото: Freepik

Жінкам після 40 років варто обирати одяг з особливою ретельністю. Деякі фасони здатні омолодити, а інші навпаки — додадуть віку та лише зроблять образ застарілим. Саме таких речей потрібно уникати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Які речі не варто носити жінкам після 40 років

Вузькі джинси

Такі штани ідеально підійдуть молодим дівчатам з гарною фігурою, однак жінкам 40+ їх краще не обирати. Вузькі джинси підкреслять всі недоліки. До того ж їх важко комбінувати з верхом, аби образ був збалансованим та стильним.

Сукні з рюшами

Такий одяг не додасть легкості, а зробить образ перевантаженим. Жінкам після 40 років краще обирати однотонні та мінімалістичні сукні. Вдалим вибором будуть варіанти довжини міді.

Сукня з великим бантом. Фото: Instagram

Широкі футболки чи сорочки

Здається, що оверсайз одяг — це найкращий спосіб приховати недоліки фігури. Насправді ж такі речі лише зіпсують силует та додадуть зайвих кілограмів і віку. Краще обирати більш приталені варіанти, які підкреслять талію.

Мініспідниці

Звичайно, мініспідниці після 40 років — це не табу. Однак така річ підійде лише жінкам, що мають ідеальну фігуру. В іншому випадку краще обирати довші сукні чи спідниці.

Жінка у мініспідниці. Фото: Instagram

Речі з дрібними чи квітковими принтами

Чим яскравіший принт на одязі, тим більше він буде старити. Жінкам 40+ варто звернути увагу на однотонні речі. Вони додаватимуть елегантності, витонченості та привабливості. А сукні чи блузи з дрібними або квітковими принтами візуально старитимуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які образи з 90-х у тренді. Їх можна легко повторити.

Також ми розповідали про те, які речі не варто додавати у зимовий гардероб. Вони лише зіпсують фігуру.