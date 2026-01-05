Невдалі речі для жінок після 40 років — що не варте місця у гардеробі

5 речей, які варто викинути з гардероба жінкам 40+
Жінкам після 40 років варто обирати одяг з особливою ретельністю. Деякі фасони здатні омолодити, а інші навпаки — додадуть віку та лише зроблять образ застарілим. Саме таких речей потрібно уникати.
Які речі не варто носити жінкам після 40 років
Вузькі джинси
Такі штани ідеально підійдуть молодим дівчатам з гарною фігурою, однак жінкам 40+ їх краще не обирати. Вузькі джинси підкреслять всі недоліки. До того ж їх важко комбінувати з верхом, аби образ був збалансованим та стильним.
Сукні з рюшами
Такий одяг не додасть легкості, а зробить образ перевантаженим. Жінкам після 40 років краще обирати однотонні та мінімалістичні сукні. Вдалим вибором будуть варіанти довжини міді.
Широкі футболки чи сорочки
Здається, що оверсайз одяг — це найкращий спосіб приховати недоліки фігури. Насправді ж такі речі лише зіпсують силует та додадуть зайвих кілограмів і віку. Краще обирати більш приталені варіанти, які підкреслять талію.
Мініспідниці
Звичайно, мініспідниці після 40 років — це не табу. Однак така річ підійде лише жінкам, що мають ідеальну фігуру. В іншому випадку краще обирати довші сукні чи спідниці.
Речі з дрібними чи квітковими принтами
Чим яскравіший принт на одязі, тим більше він буде старити. Жінкам 40+ варто звернути увагу на однотонні речі. Вони додаватимуть елегантності, витонченості та привабливості. А сукні чи блузи з дрібними або квітковими принтами візуально старитимуть.
