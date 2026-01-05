Найпрактичніший светр зими 2025–2026 — з чим і як носити

Дівчина в светрі. Фото: freepik

Окрім класики — джинсів, пуховиків, кардиганів — цієї зими в базовому гардеробі є один must have, і це сірий светр. Простий, універсальний і доречний у будь-якому образі — fashion-інфлюенсерки переконані, що це одна з найкращих речей на холодний сезон.

Про це повідомляє Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Чому саме сірий светр в тренді

Сірі светри були представлені на показах FW'25 у найрізноманітніших моделях. Часто вони ставали родзинками подіумних луків, а в інших випадках функціональною базою. Сірий — це універсальний колір, який не такий формальний, як чорний, не такий маркий, як білий. Він нейтральний, але не безликий. Сірий светр легко вписується в будь-який образ, не вимагаючи додаткових роздумів про комбінації.

Сірий светр і зелена спідниця. Фото з Instagram

У своїх аутфітах streetstyle-блогерки поєднують сірі светри зі світлим і темним денімом, з улюбленими аксесуарами, з яскравими акцентами та навіть з одягом у тон для створення total-луків. Темно-сині або чорні джинси з сірим светром — це базова комбінація, яка має охайний вигляд в різних ситуаціях.

Сірий светр з джинсами. Фото з Instagram

Ще сірий фон дозволяє додати яскраві аксесуари — червону сумку, зелений шарф, помаранчеві кросівки. Сірий нейтралізує яскравість і робить її керованою.

Ці варіанти підходять для тих, хто хоче щось цікавіше за звичайний однотонний светр, але не готовий до яскравих кольорів або складних принтів. Ще один спосіб використання — накинути светр на плечі замість шарфа. Так можна робити з сорочками або тонкими гольфами під низ.

Цікава стилізація сірого светра. Фото з Instagram

Цей прийом частіше використовують у прохолодну погоду, коли ще не холодно настільки, щоб одягати светр повністю, але вже треба щось додаткове.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Лопес показала светр, з яким комбінує різні образи цього сезону.

Також ми повідомляли, що блогерка в мережі показала відразу 5 стильних светрів цього сезону.