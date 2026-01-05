Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Светр, який замінить відразу декілька речей узимку 2025–2026 року

Светр, який замінить відразу декілька речей узимку 2025–2026 року

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 11:19
Найпрактичніший светр зими 2025–2026 — з чим і як носити
Дівчина в светрі. Фото: freepik

Окрім класики — джинсів, пуховиків, кардиганів — цієї зими в базовому гардеробі є один must have, і це сірий светр. Простий, універсальний і доречний у будь-якому образі — fashion-інфлюенсерки переконані, що це одна з найкращих речей на холодний сезон.

Про це повідомляє Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Чому саме сірий светр в тренді

Сірі светри були представлені на показах FW'25 у найрізноманітніших моделях. Часто вони ставали родзинками подіумних луків, а в інших випадках функціональною базою. Сірий — це універсальний колір, який не такий формальний, як чорний, не такий маркий, як білий. Він нейтральний, але не безликий. Сірий светр легко вписується в будь-який образ, не вимагаючи додаткових роздумів про комбінації.

Сірий светр вважається найбільш універсальним
Сірий светр і зелена спідниця. Фото з Instagram

У своїх аутфітах streetstyle-блогерки поєднують сірі светри зі світлим і темним денімом, з улюбленими аксесуарами, з яскравими акцентами та навіть з одягом у тон для створення total-луків. Темно-сині або чорні джинси з сірим светром — це базова комбінація, яка має охайний вигляд в різних ситуаціях.

Сірий светр в сучасному гардеробі
Сірий светр з джинсами. Фото з Instagram

Ще сірий фон дозволяє додати яскраві аксесуари — червону сумку, зелений шарф, помаранчеві кросівки. Сірий нейтралізує яскравість і робить її керованою.

Ці варіанти підходять для тих, хто хоче щось цікавіше за звичайний однотонний светр, але не готовий до яскравих кольорів або складних принтів. Ще один спосіб використання — накинути светр на плечі замість шарфа. Так можна робити з сорочками або тонкими гольфами під низ.

Светр, який замінить кілька речей узимку 2025–2026 року - фото 3
Цікава стилізація сірого светра. Фото з Instagram 

Цей прийом частіше використовують у прохолодну погоду, коли ще не холодно настільки, щоб одягати светр повністю, але вже треба щось додаткове.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Лопес показала светр, з яким комбінує різні образи цього сезону.

Також ми повідомляли, що блогерка в мережі показала відразу 5 стильних светрів цього сезону.

мода тренди стиль светр 2026 рік
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації