Дженніфер Лопес показала трендовий меланжевий светр — головний хіт цієї зими

Дженніфер Лопес у трендовому светрі. Фото: X/Re_jlo

Головний тренд цієї зими — комфорт та зручність. Йому не зраджують і світові зірки. Зокрема, американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала образ із трендовим комфортним светром.

Світлини знаменитості опублікували на сторінці Re_jlo в соцмережі X.

Трендовий образ Джей Ло

Знаменитість з'явилася у зручному луці під час однієї з репетицій. Зараз Дженніфер Лопес готується до серії виступів у Лас-Вегасі. Саме дорогою до студії зірку помітили у трендовому образі.

Трендовий образ Дженніфер Лопес. Фото: X/Re_jlo

Джей Ло обрала чорні приталені штани, схожі на лосини. Вони підкреслили ідеальну фігуру артистки. Масивні черевики у трендовому коричневому відтінку вдало доповнили лук. Високе взуття на масивній підошві та зі шнурівкою додало образу зухвалості та брутального характеру. Та найбільше увагу модниць привернув верх, який обрала Лопес. Зірка одягнула сірий меланжевий светр із дрібною білою цяткою — хіт цієї зими.

Така річ — найбільш універсальне рішення. Її можна вдало поєднувати з будь-чим. Цей светр пасуватиме до приталених джинсів, прямих штанів чи широких baggy. Крім того, такий верх можна комбінувати зі спідницями чи навіть сукнями.

Дженніфер Лопес у меланжевому светрі. Фото: X/Re_jlo

Меланжевий светр нагадує легкий ретро-настрій та вписується майже в будь-який гардероб. Така тканина передбачає змішування різних відтінків ниток. Саме тому вона має цікавіший вигляд, ніж однотонні речі. При цьому, такий верх точно не перевантажить образ.

