Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Дженніфер Лопес показала трендовий светр цієї зими — фото

Дженніфер Лопес показала трендовий светр цієї зими — фото

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 11:14
Дженніфер Лопес показала трендовий меланжевий светр — головний хіт цієї зими
Дженніфер Лопес у трендовому светрі. Фото: X/Re_jlo

Головний тренд цієї зими — комфорт та зручність. Йому не зраджують і світові зірки. Зокрема, американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала образ із трендовим комфортним светром.

Світлини знаменитості опублікували на сторінці Re_jlo в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Трендовий образ Джей Ло

Знаменитість з'явилася у зручному луці під час однієї з репетицій. Зараз Дженніфер Лопес готується до серії виступів у Лас-Вегасі. Саме дорогою до студії зірку помітили у трендовому образі.

Джей Ло показала трендовий светр
Трендовий образ Дженніфер Лопес. Фото: X/Re_jlo

Джей Ло обрала чорні приталені штани, схожі на лосини. Вони підкреслили ідеальну фігуру артистки. Масивні черевики у трендовому коричневому відтінку вдало доповнили лук. Високе взуття на масивній підошві та зі шнурівкою додало образу зухвалості та брутального характеру. Та найбільше увагу модниць привернув верх, який обрала Лопес. Зірка одягнула сірий меланжевий светр із дрібною білою цяткою — хіт цієї зими.

Така річ — найбільш універсальне рішення. Її можна вдало поєднувати з будь-чим. Цей светр пасуватиме до приталених джинсів, прямих штанів чи широких baggy. Крім того, такий верх можна комбінувати зі спідницями чи навіть сукнями.

Джей Ло показала трендовий светр
Дженніфер Лопес у меланжевому светрі. Фото: X/Re_jlo

Меланжевий светр нагадує легкий ретро-настрій та вписується майже в будь-який гардероб. Така тканина передбачає змішування різних відтінків ниток. Саме тому вона має цікавіший вигляд, ніж однотонні речі. При цьому, такий верх точно не перевантажить образ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим поєднувати джинси. Ці трендові образи підійдуть на кожен день.

Також ми розповідали про те, що цієї зими у тренді. Стилісти відзначили кілька акцентів, вартих уваги.

Дженніфер Лопес мода одяг стиль светр
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації