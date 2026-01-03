Дженнифер Лопес показала трендовый меланжевый свитер — главный хит этой зимы

Дженнифер Лопес в трендовом свитере. Фото: X/Re_jlo

Главный тренд этой зимы — комфорт и удобство. Ему не изменяют и мировые звезды. В частности, американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала образ с трендовым комфортным свитером.

Фотографии знаменитости опубликовали на странице Re_jlo в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Трендовый образ Джей Ло

Знаменитость появилась в удобном луке во время одной из репетиций. Сейчас Дженнифер Лопес готовится к серии выступлений в Лас-Вегасе. Именно по дороге в студию звезду заметили в трендовом образе.

Трендовый образ Дженнифер Лопес. Фото: X/Re_jlo

Джей Ло выбрала черные приталенные брюки, похожие на лосины. Они подчеркнули идеальную фигуру артистки. Массивные ботинки в трендовом коричневом оттенке удачно дополнили лук. Высокая обувь на массивной подошве и со шнуровкой добавила образу дерзости и брутального характера. Но больше всего внимание модниц привлек верх, который выбрала Лопес. Звезда надела серый меланжевый свитер с мелкой белой точкой — хит этой зимы.

Такая вещь — наиболее универсальное решение. Ее можно удачно сочетать с чем угодно. Этот свитер подойдет к приталенным джинсам, прямым брюкам или широким baggy. Кроме того, такой верх можно комбинировать с юбками или даже платьями.

Дженнифер Лопес в меланжевом свитере. Фото: X/Re_jlo

Меланжевый свитер напоминает легкое ретро-настроение и вписывается почти в любой гардероб. Такая ткань предполагает смешивание различных оттенков нитей. Именно поэтому она выглядит интереснее, чем однотонные вещи. При этом, такой верх точно не перегрузит образ.

Напомним, ранее мы писали о том, с чем сочетать джинсы. Эти трендовые образы подойдут на каждый день.

Также мы рассказывали о том, что этой зимой в тренде. Стилисты отметили несколько акцентов, достойных внимания.