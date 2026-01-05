Самый практичный свитер зимы 2025-2026 — с чем и как носить

Свитер, что заменит сразу несколько вещей зимой 2025-2026 года
Помимо классики — джинсов, пуховиков, кардиганов — этой зимой в базовом гардеробе есть один must have, и это серый свитер. Простой, универсальный и уместный в любом образе — fashion-инфлюенсеры убеждены, что это одна из лучших вещей на холодный сезон.
Об этом сообщает Cosmopolitan.
Почему именно серый свитер в тренде
Серые свитера были представлены на показах FW'25 в самых разнообразных моделях. Часто они становились изюминкой подиумных луков, а в других случаях функциональной базой. Серый — это универсальный цвет, который не такой формальный, как черный, не такой маркий, как белый. Он нейтральный, но не безликий. Серый свитер легко вписывается в любой образ, не требуя дополнительных раздумий о комбинации.
В своих аутфитах streetstyle-блогеры сочетают серые свитера со светлым и темным денимом, с любимыми аксессуарами, с яркими акцентами и даже с одеждой в тон для создания total-луков. Темно-синие или черные джинсы с серым свитером — это базовая комбинация, которая выглядит опрятно в разных ситуациях.
Еще серый фон позволяет добавить яркие аксессуары — красную сумку, зеленый шарф, оранжевые кроссовки. Серый нейтрализует яркость и делает ее управляемой.
Эти варианты подходят для тех, кто хочет что-то интереснее обычного однотонного свитера, но не готов к ярким цветам или сложным принтам. Еще один способ использования — накинуть свитер на плечи вместо шарфа. Так можно делать с рубашками или тонкими гольфами под низ.
Этот прием чаще используют в прохладную погоду, когда еще не холодно настолько, чтобы надевать свитер полностью, но уже надо что-то дополнительное.
