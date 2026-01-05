Видео
Видео

Свитер, что заменит сразу несколько вещей зимой 2025-2026 года

Дата публикации 5 января 2026 11:19
Самый практичный свитер зимы 2025-2026 — с чем и как носить
Девушка в свитере. Фото: freepik

Помимо классики — джинсов, пуховиков, кардиганов — этой зимой в базовом гардеробе есть один must have, и это серый свитер. Простой, универсальный и уместный в любом образе — fashion-инфлюенсеры убеждены, что это одна из лучших вещей на холодный сезон.

Об этом сообщает Cosmopolitan.

Читайте также:

Почему именно серый свитер в тренде

Серые свитера были представлены на показах FW'25 в самых разнообразных моделях. Часто они становились изюминкой подиумных луков, а в других случаях функциональной базой. Серый — это универсальный цвет, который не такой формальный, как черный, не такой маркий, как белый. Он нейтральный, но не безликий. Серый свитер легко вписывается в любой образ, не требуя дополнительных раздумий о комбинации.

Сірий светр вважається найбільш універсальним
Серый свитер и зеленая юбка. Фото из Instagram

В своих аутфитах streetstyle-блогеры сочетают серые свитера со светлым и темным денимом, с любимыми аксессуарами, с яркими акцентами и даже с одеждой в тон для создания total-луков. Темно-синие или черные джинсы с серым свитером — это базовая комбинация, которая выглядит опрятно в разных ситуациях.

Сірий светр в сучасному гардеробі
Серый свитер с джинсами. Фото из Instagram

Еще серый фон позволяет добавить яркие аксессуары — красную сумку, зеленый шарф, оранжевые кроссовки. Серый нейтрализует яркость и делает ее управляемой.

Эти варианты подходят для тех, кто хочет что-то интереснее обычного однотонного свитера, но не готов к ярким цветам или сложным принтам. Еще один способ использования — накинуть свитер на плечи вместо шарфа. Так можно делать с рубашками или тонкими гольфами под низ.

Свитер, который заменит несколько вещей зимой 2025-2026 года - фото 3
Интересная стилизация серого свитера. Фото из Instagram

Этот прием чаще используют в прохладную погоду, когда еще не холодно настолько, чтобы надевать свитер полностью, но уже надо что-то дополнительное.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес показала свитер, с которым комбинирует разные образы этого сезона.

Также мы сообщали, что блогер в сети показала сразу 5 стильных свитеров этого сезона.

мода тренды стиль свитер 2026 год
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
