Главная Мода Свитера зимы 2025-2026, которые стоит купить уже сейчас

Свитера зимы 2025-2026, которые стоит купить уже сейчас

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 09:13
Самые модные свитера зимы 2025-2026 — что носят уже сейчас
Девушка в свитере. Фото: freepik

Свитера — это то, что определяет осень-зиму 2025/2026. Из новых коллекций и образов модных инсайдеров становится понятно, что именно трикотаж задает тон сезона, а не верхняя одежда или обувь.

Новини.LIVE расскажет, какие именно модели в тренде.

Модные свитера на эту зиму

Свитер с воротником поло

Воротник поло на свитере — это тренд, который появился после показа Prada в 2020 году и до сих пор держится. В 2025-м он остается среди ключевых вещей. Свитер с воротником поло в сером или темно-синем сочетается с джинсами, юбками, классическими брюками. Но и яркие цвета не стоит обходить стороной.

Светр з яким коміром у тренді
Свитер с воротником поло. Фото из Instagram

Свитер в ромбы

Свитер в ромбы — это классика, которая снова актуальна. Препи-эстетика набирает обороты, и узнаваемый узор делает этот свитер одним из самых модных изделий сезона. Его видели на подиумах, в стритстайле, теперь он в новых коллекциях.

Светр у ромби вже у нових колекціях дизайнерів
Свитер в ромбы. Фото из Instagram

Это базовый вариант для зимнего гардероба. Подходит и для работы, и для повседневных выходов. К тому же, если у вас уже есть свитер в ромбы из прошлых лет — не надо покупать новый. Старый будет работать так же хорошо.

"Бабушкин" кардиган

Кардиган держится несколько сезонов подряд, и этой зимой он снова в списке главных вещей. "Бабушкин" кардиган — это тот объемный, немного oversized, с пуговицами или без. Его можно носить со всем: футболкой и джинсами, платьем, классическими брюками.

Який кардиган зараз на піку популярності
Коричневый кардиган. Фото из Instagram

Это универсальный вариант для переменчивой зимней погоды. Удобный, но при этом стильно выглядит.

мода тренды зима стиль свитер
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
