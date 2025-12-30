Самые модные свитера зимы 2025-2026 — что носят уже сейчас

Девушка в свитере. Фото: freepik

Свитера — это то, что определяет осень-зиму 2025/2026. Из новых коллекций и образов модных инсайдеров становится понятно, что именно трикотаж задает тон сезона, а не верхняя одежда или обувь.

Новини.LIVE расскажет, какие именно модели в тренде.

Модные свитера на эту зиму

Свитер с воротником поло

Воротник поло на свитере — это тренд, который появился после показа Prada в 2020 году и до сих пор держится. В 2025-м он остается среди ключевых вещей. Свитер с воротником поло в сером или темно-синем сочетается с джинсами, юбками, классическими брюками. Но и яркие цвета не стоит обходить стороной.

Свитер с воротником поло. Фото из Instagram

Свитер в ромбы

Свитер в ромбы — это классика, которая снова актуальна. Препи-эстетика набирает обороты, и узнаваемый узор делает этот свитер одним из самых модных изделий сезона. Его видели на подиумах, в стритстайле, теперь он в новых коллекциях.

Свитер в ромбы. Фото из Instagram

Это базовый вариант для зимнего гардероба. Подходит и для работы, и для повседневных выходов. К тому же, если у вас уже есть свитер в ромбы из прошлых лет — не надо покупать новый. Старый будет работать так же хорошо.

"Бабушкин" кардиган

Кардиган держится несколько сезонов подряд, и этой зимой он снова в списке главных вещей. "Бабушкин" кардиган — это тот объемный, немного oversized, с пуговицами или без. Его можно носить со всем: футболкой и джинсами, платьем, классическими брюками.

Коричневый кардиган. Фото из Instagram

Это универсальный вариант для переменчивой зимней погоды. Удобный, но при этом стильно выглядит.

