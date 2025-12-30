Відео
Головна Мода Светри зими 2025–2026, які варто купити вже зараз

Светри зими 2025–2026, які варто купити вже зараз

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 09:13
Наймодніші светри зими 2025–2026 — що носять вже зараз
Дівчина в светрі. Фото: freepik

Светри — це те, що визначає осінь-зиму 2025/2026. З нових колекцій та образів модних інсайдерів стає зрозуміло, що саме трикотаж задає тон сезону, а не верхній одяг чи взуття.

Новини.LIVE розповість, які саме моделі в тренді.

Модні светри на цю зиму

Светр із коміром поло

Комір поло на светрі — це тренд, який з'явився після показу Prada у 2020 році і досі тримається. У 2025-му він залишається серед ключових речей. Светр із коміром поло у сірому чи темно-синьому поєднується з джинсами, спідницями, класичними штанами. Але і яскраві кольори не варто обходити стороною.

Светр з яким коміром у тренді
Светр з коміром поло. Фото з Instagram

Светр у ромби

Светр у ромби — це класика, яка знову актуальна. Препі-естетика набирає обертів, і впізнаваний візерунок робить цей светр одним із найбільш модних виробів сезону. Його бачили на подіумах, у стритстайлі, тепер він у нових колекціях.

Светр у ромби вже у нових колекціях дизайнерів
Светр у ромби. Фото з Instagram

Це базовий варіант для зимового гардероба. Підходить і для роботи, і для повсякденних виходів. До того ж, якщо у вас вже є светр у ромби з минулих років — не треба купувати новий. Старий працюватиме так само добре.

"Бабусин" кардиган

Кардиган тримається кілька сезонів поспіль, і цієї зими він знову у списку головних речей. "Бабусин" кардиган — це той об'ємний, трохи oversized, з ґудзиками або без. Його можна носити з усім: футболкою та джинсами, сукнею, класичними штанами.

Який кардиган зараз на піку популярності
Коричневий кардиган. Фото з Instagram

Це універсальний варіант для мінливої зимової погоди. Зручний, але при цьому стильний має вигляд.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
