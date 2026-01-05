Видео
Україна
Видео

Главная Мода 5 вещей, которые стоит выбросить из гардероба женщинам 40+

5 вещей, которые стоит выбросить из гардероба женщинам 40+

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 18:29
Неудачные вещи для женщин после 40 лет — что не стоит места в гардеробе
Женщина в розовом платье. Фото: Freepik

Женщинам после 40 лет стоит выбирать одежду с особой тщательностью. Некоторые фасоны способны омолодить, а другие наоборот — добавят возраста и только сделают образ устаревшим. Именно таких вещей нужно избегать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие вещи не стоит носить женщинам после 40 лет

Узкие джинсы

Такие брюки идеально подойдут молодым девушкам с хорошей фигурой, однако женщинам 40+ их лучше не выбирать. Узкие джинсы подчеркнут все недостатки. К тому же их трудно комбинировать с верхом, чтобы образ был сбалансированным и стильным.

Платья с рюшами

Такая одежда не придаст легкости, а сделает образ перегруженным. Женщинам после 40 лет лучше выбирать однотонные и минималистичные платья. Удачным выбором будут варианты длины миди.

Які речі не підійдуть жінкам 40+
Платье с большим бантом. Фото: Instagram

Широкие футболки или рубашки

Кажется, что оверсайз одежда — это лучший способ скрыть недостатки фигуры. На самом деле такие вещи только испортят силуэт и добавят лишних килограммов и возраста. Лучше выбирать более приталенные варианты, которые подчеркнут талию.

Мини-юбки

Конечно, мини-юбки после 40 лет — это не табу. Однако такая вещь подойдет только женщинам, имеющим идеальную фигуру. В противном случае лучше выбирать более длинные платья или юбки.

Які речі не підійдуть жінкам 40+
Женщина в мини-юбке. Фото: Instagram

Вещи с мелкими или цветочными принтами

Чем ярче принт на одежде, тем больше он будет старить. Женщинам 40+ стоит обратить внимание на однотонные вещи. Они будут добавлять элегантности, изящества и привлекательности. А платья или блузы с мелкими или цветочными принтами будут визуально старить.

мода одежда тренды советы стиль
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
