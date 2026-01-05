Неудачные вещи для женщин после 40 лет — что не стоит места в гардеробе

5 вещей, которые стоит выбросить из гардероба женщинам 40+
Женщинам после 40 лет стоит выбирать одежду с особой тщательностью. Некоторые фасоны способны омолодить, а другие наоборот — добавят возраста и только сделают образ устаревшим. Именно таких вещей нужно избегать.
Какие вещи не стоит носить женщинам после 40 лет
Узкие джинсы
Такие брюки идеально подойдут молодым девушкам с хорошей фигурой, однако женщинам 40+ их лучше не выбирать. Узкие джинсы подчеркнут все недостатки. К тому же их трудно комбинировать с верхом, чтобы образ был сбалансированным и стильным.
Платья с рюшами
Такая одежда не придаст легкости, а сделает образ перегруженным. Женщинам после 40 лет лучше выбирать однотонные и минималистичные платья. Удачным выбором будут варианты длины миди.
Широкие футболки или рубашки
Кажется, что оверсайз одежда — это лучший способ скрыть недостатки фигуры. На самом деле такие вещи только испортят силуэт и добавят лишних килограммов и возраста. Лучше выбирать более приталенные варианты, которые подчеркнут талию.
Мини-юбки
Конечно, мини-юбки после 40 лет — это не табу. Однако такая вещь подойдет только женщинам, имеющим идеальную фигуру. В противном случае лучше выбирать более длинные платья или юбки.
Вещи с мелкими или цветочными принтами
Чем ярче принт на одежде, тем больше он будет старить. Женщинам 40+ стоит обратить внимание на однотонные вещи. Они будут добавлять элегантности, изящества и привлекательности. А платья или блузы с мелкими или цветочными принтами будут визуально старить.
