Неудачные вещи для женщин после 40 лет — что не стоит места в гардеробе

Женщина в розовом платье. Фото: Freepik

Женщинам после 40 лет стоит выбирать одежду с особой тщательностью. Некоторые фасоны способны омолодить, а другие наоборот — добавят возраста и только сделают образ устаревшим. Именно таких вещей нужно избегать.

Какие вещи не стоит носить женщинам после 40 лет

Узкие джинсы

Такие брюки идеально подойдут молодым девушкам с хорошей фигурой, однако женщинам 40+ их лучше не выбирать. Узкие джинсы подчеркнут все недостатки. К тому же их трудно комбинировать с верхом, чтобы образ был сбалансированным и стильным.

Платья с рюшами

Такая одежда не придаст легкости, а сделает образ перегруженным. Женщинам после 40 лет лучше выбирать однотонные и минималистичные платья. Удачным выбором будут варианты длины миди.

Платье с большим бантом. Фото: Instagram

Широкие футболки или рубашки

Кажется, что оверсайз одежда — это лучший способ скрыть недостатки фигуры. На самом деле такие вещи только испортят силуэт и добавят лишних килограммов и возраста. Лучше выбирать более приталенные варианты, которые подчеркнут талию.

Мини-юбки

Конечно, мини-юбки после 40 лет — это не табу. Однако такая вещь подойдет только женщинам, имеющим идеальную фигуру. В противном случае лучше выбирать более длинные платья или юбки.

Женщина в мини-юбке. Фото: Instagram

Вещи с мелкими или цветочными принтами

Чем ярче принт на одежде, тем больше он будет старить. Женщинам 40+ стоит обратить внимание на однотонные вещи. Они будут добавлять элегантности, изящества и привлекательности. А платья или блузы с мелкими или цветочными принтами будут визуально старить.

