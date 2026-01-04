Лучшие образы в стиле 90-х — подборка на любой вкус

Девушка в ретро-образе. Фото: Freepik

Ретро-образы — хит 2026 года. Мода снова возвращается к джинсам-клеш, приталенным топам, кожаным курткам и широким брюкам. Эти вещи были трендовыми в 90-х и будут не менее популярными в этом сезоне.

Подборку образов опубликовали на странице snaked.studio в TikTok.

Трендовые образы из 90-х, которые легко повторить

С джинсами

В 90-х джинсы сочетали с приталенными лонгами или рубашками. Кроме того, в моде были оверсайз футболки. На верх к таким образам подойдут жакеты или жилетки.

Образы в стиле 90-х с джинсами. Фото: кадр из видео

С кожаной курткой или пиджаком

Кожаный верх — основа для образов в стиле 90-х. Такую куртку или жакет можно сочетать с джинсами с низкой или высокой талией и коротким топом. Такие луки удачно дополнит обувь на каблуках.

Образы в стиле 90-х с кожаным верхом. Фото: кадр из видео

С брюками-клеш

Представить ретро-образы без брюк-клеш невозможно. Их можно сочетать с короткими топами, которые были на пике популярности в 90-х. Удачно дополнят образ кожаные куртки, пальто или укороченные жакеты.

Образы в стиле 90-х с брюками-клеш. Фото: кадр из видео

С приталенными топами

Главный хит из 90-х, который сейчас набирает популярность — приталенные топы. Такой верх можно комбинировать абсолютно со всем: от джинсов или классических брюк до юбок и шорт.

Образы в стиле 90-х с топом. Фото: кадр из видео

С широкими брюками

Джинсы baggy или брюки палаццо также вернулись в моду. В 90-х их сочетали с оверсайз майками и футболками, кофтами и кардиганами. Кроме того, к таким брюкам подойдут шубы и кожаные куртки.

Образы в стиле 90-х с широкими брюками. Фото: кадр из видео

Образы в стиле 90-х — это воплощение легкости и комфорта. Они завораживают простотой в сочетании с изысканностью.

