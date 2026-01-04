Видео
Главная Мода Трендовые образы из 90-х — выберите свой идеальный лук

Трендовые образы из 90-х — выберите свой идеальный лук

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 18:07
Лучшие образы в стиле 90-х — подборка на любой вкус
Девушка в ретро-образе. Фото: Freepik

Ретро-образы — хит 2026 года. Мода снова возвращается к джинсам-клеш, приталенным топам, кожаным курткам и широким брюкам. Эти вещи были трендовыми в 90-х и будут не менее популярными в этом сезоне.

Подборку образов опубликовали на странице snaked.studio в TikTok.

Читайте также:

Трендовые образы из 90-х, которые легко повторить

С джинсами

В 90-х джинсы сочетали с приталенными лонгами или рубашками. Кроме того, в моде были оверсайз футболки. На верх к таким образам подойдут жакеты или жилетки.

Стильні образи з 90-х
Образы в стиле 90-х с джинсами. Фото: кадр из видео

С кожаной курткой или пиджаком

Кожаный верх — основа для образов в стиле 90-х. Такую куртку или жакет можно сочетать с джинсами с низкой или высокой талией и коротким топом. Такие луки удачно дополнит обувь на каблуках.

Стильні образи з 90-х
Образы в стиле 90-х с кожаным верхом. Фото: кадр из видео

С брюками-клеш

Представить ретро-образы без брюк-клеш невозможно. Их можно сочетать с короткими топами, которые были на пике популярности в 90-х. Удачно дополнят образ кожаные куртки, пальто или укороченные жакеты.

Стильні образи з 90-х
Образы в стиле 90-х с брюками-клеш. Фото: кадр из видео

С приталенными топами

Главный хит из 90-х, который сейчас набирает популярность — приталенные топы. Такой верх можно комбинировать абсолютно со всем: от джинсов или классических брюк до юбок и шорт.

Стильні образи з 90-х
Образы в стиле 90-х с топом. Фото: кадр из видео

С широкими брюками

Джинсы baggy или брюки палаццо также вернулись в моду. В 90-х их сочетали с оверсайз майками и футболками, кофтами и кардиганами. Кроме того, к таким брюкам подойдут шубы и кожаные куртки.

Стильні образи з 90-х
Образы в стиле 90-х с широкими брюками. Фото: кадр из видео

Образы в стиле 90-х — это воплощение легкости и комфорта. Они завораживают простотой в сочетании с изысканностью.

Напомним, ранее мы писали о том, какая обувь будет в тренде в 2026 году. Эта пара была визитной карточкой принцессы Дианы.

Также мы рассказывали о том, какие тренды из Парижа будут актуальными в этом году. Стилисты назвали главные хиты.

мода тренды оскорбления советы стиль
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
