Лучшие образы в стиле 90-х — подборка на любой вкус

Трендовые образы из 90-х — выберите свой идеальный лук
Ретро-образы — хит 2026 года. Мода снова возвращается к джинсам-клеш, приталенным топам, кожаным курткам и широким брюкам. Эти вещи были трендовыми в 90-х и будут не менее популярными в этом сезоне.
Подборку образов опубликовали на странице snaked.studio в TikTok.
Трендовые образы из 90-х, которые легко повторить
С джинсами
В 90-х джинсы сочетали с приталенными лонгами или рубашками. Кроме того, в моде были оверсайз футболки. На верх к таким образам подойдут жакеты или жилетки.
С кожаной курткой или пиджаком
Кожаный верх — основа для образов в стиле 90-х. Такую куртку или жакет можно сочетать с джинсами с низкой или высокой талией и коротким топом. Такие луки удачно дополнит обувь на каблуках.
С брюками-клеш
Представить ретро-образы без брюк-клеш невозможно. Их можно сочетать с короткими топами, которые были на пике популярности в 90-х. Удачно дополнят образ кожаные куртки, пальто или укороченные жакеты.
С приталенными топами
Главный хит из 90-х, который сейчас набирает популярность — приталенные топы. Такой верх можно комбинировать абсолютно со всем: от джинсов или классических брюк до юбок и шорт.
С широкими брюками
Джинсы baggy или брюки палаццо также вернулись в моду. В 90-х их сочетали с оверсайз майками и футболками, кофтами и кардиганами. Кроме того, к таким брюкам подойдут шубы и кожаные куртки.
Образы в стиле 90-х — это воплощение легкости и комфорта. Они завораживают простотой в сочетании с изысканностью.
