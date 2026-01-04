Кращі образи у стилі 90-х — підбірка на будь-який смак

Трендові образи з 90-х — оберіть свій ідеальний лук
Ретро-образи — хіт 2026 року. Мода знову повертається до джинсів-кльош, приталених топів, шкіряних курток та широких штанів. Ці речі були трендовими у 90-х і будуть не менш популярними цього сезону.
Трендові образи з 90-х, які легко повторити
З джинсами
У 90-х джинси поєднували з приталеними лонгами чи сорочками. Крім того, у моді були оверсайз футболки. На верх до таких образів пасуватимуть жакети чи жилетки.
Зі шкіряною курткою або піджаком
Шкіряний верх — основа для образів у стилі 90-х. Таку куртку або жакет можна поєднувати з джинсами із низькою чи високою талією та коротким топом. Такі луки вдало доповнить взуття на підборах.
Зі штанами-кльош
Уявити ретро-образи без штанів-кльош неможливо. Їх можна поєднувати з короткими топами, які були на піку популярності у 90-х. Вдало доповнять образ шкіряні куртки, пальта чи укорочені жакети.
З приталеними топами
Головний хіт з 90-х, який зараз набирає популярності — приталені топи. Такий верх можна комбінувати абсолютно з усім: від джинсів чи класичних штанів до спідниць та шортів.
З широкими штанами
Джинси baggy чи штани палаццо також повернулися у моду. У 90-х їх поєднували з оверсайз майками та футболками, кофтами і кардиганами. Крім того, до таких штанів пасуватимуть шуби і шкіряні куртки.
Образи у стилі 90-х — це втілення легкості та комфорту. Вони зачаровують простотою у поєднанні з вишуканістю.
