Україна
Трендові образи з 90-х — оберіть свій ідеальний лук

Трендові образи з 90-х — оберіть свій ідеальний лук

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 18:07
Кращі образи у стилі 90-х — підбірка на будь-який смак
Дівчина у ретро-образі. Фото: Freepik

Ретро-образи — хіт 2026 року. Мода знову повертається до джинсів-кльош, приталених топів, шкіряних курток та широких штанів. Ці речі були трендовими у 90-х і будуть не менш популярними цього сезону.

Підбірку образів опублікували на сторінці snaked.studio в TikTok.

Читайте також:

Трендові образи з 90-х, які легко повторити

З джинсами

У 90-х джинси поєднували з приталеними лонгами чи сорочками. Крім того, у моді були оверсайз футболки. На верх до таких образів пасуватимуть жакети чи жилетки.

Стильні образи з 90-х
Образи у стилі 90-х з джинсами. Фото: кадр з відео

Зі шкіряною курткою або піджаком

Шкіряний верх — основа для образів у стилі 90-х. Таку куртку або жакет можна поєднувати з джинсами із низькою чи високою талією та коротким топом. Такі луки вдало доповнить взуття на підборах.

Стильні образи з 90-х
Образи у стилі 90-х зі шкіряним верхом. Фото: кадр з відео

Зі штанами-кльош

Уявити ретро-образи без штанів-кльош неможливо. Їх можна поєднувати з короткими топами, які були на піку популярності у 90-х. Вдало доповнять образ шкіряні куртки, пальта чи укорочені жакети.

Стильні образи з 90-х
Образи у стилі 90-х зі штанами-кльош. Фото: кадр з відео

З приталеними топами

Головний хіт з 90-х, який зараз набирає популярності — приталені топи. Такий верх можна комбінувати абсолютно з усім: від джинсів чи класичних штанів до спідниць та шортів.

Стильні образи з 90-х
Образи у стилі 90-х з топом. Фото: кадр з відео

З широкими штанами

Джинси baggy чи штани палаццо також повернулися у моду. У 90-х їх поєднували з оверсайз майками та футболками, кофтами і кардиганами. Крім того, до таких штанів пасуватимуть шуби і шкіряні куртки.

Стильні образи з 90-х
Образи у стилі 90-х з широкими штанами. Фото: кадр з відео

Образи у стилі 90-х — це втілення легкості та комфорту. Вони зачаровують простотою у поєднанні з вишуканістю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке взуття буде у тренді у 2026 році. Ця пара була візитівкою принцеси Діани.

Також ми розповідали про те, які тренди з Парижу будуть актуальними цього року. Стилісти назвали головні хіти.

мода тренди образи поради стиль
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
