Тренд из бабушкиного шкафа — жакет 70-х в современном виде

В этом сезоне в моду возвращаются вещи, которые когда-то казались устаревшими. Особенно это касается бархатных жакетов — они снова появились на подиумах и в повседневном гардеробе.

На этом акцентировало внимание издание Elle.

Стильный ретро-жакет 70-х снова в моде

Современные блейзеры из бархата сохранили характерный блеск материала, но дизайнеры добавили больше цветового разнообразия. Сегодня можно найти модели глубокого винного или изумрудного цвета, нежные пастельные оттенки или яркие, почти неоновые тона. Форма жакета тоже изменилась и сейчас популярны модели с увеличенными плечами, которые придают образу определенной силы, или удачно приталенные варианты, подчеркивающие талию.

Декоративные элементы играют ключевую роль. Пуговицы, банты, контрастная подкладка или металлические застежки делают жакет более выразительным и позволяют превратить даже простую комбинацию с джинсами и футболкой в завершенный образ. Например, классические синие джинсы, белая футболка и бархатный жакет цвета бордо — это уже не будничный лук, а аккуратно продуманный ансамбль.

Бархатный жакет можно комбинировать и с вечерними вещами. Шелковое платье или юбка миди в сочетании с блейзером делают образ более интересным. Даже простые аксессуары, такие как минималистичные серьги или тонкий пояс, способны изменить настроение образа.

Если вы давно искали что-то одновременно ностальгическое и актуальное, бархатный блейзер сейчас идеальный вариант. Он добавляет гардеробу цвета, фактуры и ощущение, что каждый образ продуман до мелочей.

