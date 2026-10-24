Девушка с седыми волосами. Фото: magnific

Многие хотят скрыть седину и для этого регулярно красят волосы. Но такой способ требует постоянного обновления цвета, а частое использование краски может повредить волосы. В то же время есть и другие варианты, которые позволяют немного изменить оттенок без обычного окрашивания. Некоторые из них можно попробовать дома, используя средства, которые уже есть под рукой.

О них подробнее расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Diario Uno.

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Как замаскировать седину без краски

Обычная луковая шелуха может стать альтернативой краске для волос. Настой из нее постепенно придает седым прядям другой оттенок. При регулярном использовании волосы могут приобрести золотистый или медный оттенок. Этот способ предполагает применение натурального настоя вместо краски с химическими компонентами.

Почему луковая шелуха окрашивает волосы

Внешняя оболочка лука, в частности фиолетовых и золотистых сортов, содержит серу, кверцетин и природные пигменты. Именно с ними связывают способность шелухи придавать волосам новый оттенок. Но учитывайте, что настой действует постепенно: после первого применения седина не исчезает, а цвет меняется с каждой последующей процедурой. Благодаря этому седые пряди могут стать менее заметными на фоне остальных волос.

Как приготовить настой из луковой шелухи

Для приготовления средства понадобится сухая луковая шелуха и 500 мл воды. Сначала ее следует слегка промыть, чтобы удалить остатки грязи. Затем шелуху кладут в кастрюлю с водой и доводят до кипения на среднем огне. После этого уменьшают огонь и оставляют отвар вариться еще на 20 минут. Жидкость должна стать темной и насыщенной. Готовый отвар снимают с плиты и ждут, пока он полностью остынет. Перед использованием его процеживают через мелкое сито, чтобы избавиться от остатков шелухи. По желанию в настой добавляют столовую ложку яблочного уксуса и перемешивают.

Как наносить домашний тоник на волосы

Настой используют после мытья головы, когда волосы еще влажные. Его можно вылить непосредственно на седые участки или распылить с помощью пульверизатора, распределяя жидкость от корней до кончиков. После нанесения средство легкими круговыми движениями втирают в кожу головы. Затем оставляют на 30–40 минут. Чтобы усилить эффект, можно воспользоваться шапочкой для душа. По истечении времени волосы тщательно промывают теплой или прохладной водой. Повторно использовать шампунь после процедуры не нужно.

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