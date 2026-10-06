Цвет волос может добавить 10 лет: как понять, какое окрашивание вам не подойдет

Окрашивание волос. Фото: magnific

Цвет волос может заметно изменить внешность. Удачный оттенок освежает лицо и даже может визуально сделать человека моложе. А неудачный, напротив, способен добавить к возрасту около 10 лет. Так что после окрашивания результат не всегда соответствует ожиданиям. Иногда новый цвет просто не подходит к внешности. Есть несколько признаков, по которым это можно заметить.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН расскажут о них подробнее.

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Кому стоит осторожно относиться к блонду

Светловолосым девушкам со светлой кожей иногда сложно подобрать удачный оттенок блонда. Речь идет о тех, у кого от природы светлые брови и ресницы. Вместе со светлыми волосами они могут буквально слиться с внешностью, из-за чего лицо будет выглядеть блеклым. В такой ситуации поможет более выразительный макияж. Другой вариант — отказаться от блонда и выбрать другой цвет.

Нужно учитывать и тон кожи. Бледной коже может не подойти пепельный блонд, тогда как на коже с желтоватым оттенком неудачным будет золотистый цвет. Оттенок волос желательно подбирать так, чтобы он отличался от тона кожи — был светлее или темнее. Чистый блонд подходит не всем. Вместо него можно рассмотреть пшеничные или медовые оттенки.

Кому не стоит выбирать черный цвет волос

Черный цвет может неудачно смотреться на девушках с очень светлой кожей. Он делает лицо еще бледнее, из-за чего оно может казаться даже болезненным. На таком фоне сильнее заметны сосуды.

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Есть у такого сочетания и еще один минус — черные волосы в сочетании с фарфоровой кожей могут добавлять возраста.

Кому лучше отказаться от рыжих оттенков

Рыжие волосы — не лучший вариант для кожи с желтоватым подтоном. В сочетании с таким цветом лицо может выглядеть еще более желтым. Красных оттенков также лучше избегать тем, у кого на лице хорошо заметны капилляры или кожа часто краснеет. Красный цвет волос привлечет к этим участкам еще больше внимания, и покраснения станут более заметными.

Какие цвета подходят смуглой коже

Смуглым девушкам не рекомендуют выбирать русые и другие бледные оттенки. На их фоне внешность может стать менее выразительной, а образ — напоминать "серую мышку". В таком случае стоит обратить внимание на насыщенные цвета, которые сильнее выделяются на фоне кожи.

Как подобрать оттенок волос

Перед окрашиванием стоит учесть цветовой тип внешности. Его определяют по сочетанию тона кожи, цвета глаз и естественного оттенка волос.

Всего выделяют четыре цветовых типа: зима, лето, весна и осень. Они зависят от того, какие характеристики преобладают во внешности — светлые или темные, холодные или теплые.

Одно простое правило: представительницам теплого типа не рекомендуют выбирать холодные оттенки волос. И наоборот — холодному типу могут не подходить теплые цвета. Неудачное сочетание становится заметным уже после окрашивания.

Ранее мы писали о том, что седые волосы не обязательно скрывать под краской — иногда достаточно подобрать правильную форму стрижки. Короткие и средние варианты помогают подчеркнуть серебристые пряди, а также могут упростить ежедневную укладку.

Также Новини.LIVE сообщали, что желание изменить длину волос часто появляется именно после лета, когда кончики становятся сухими и хочется обновить прическу. Но прежде чем отрезать несколько сантиметров, можно проверить дома, подойдет ли вам более короткая длина — для этого понадобятся лишь зеркало, ручка и линейка.