Колір волосся може додати 10 років: як зрозуміти, яке фарбування вам не підійде

Фарбування волосся. Фото: magnific

Колір волосся може помітно змінити зовнішність. Вдалий відтінок освіжає обличчя і навіть може візуально зробити людину молодшою. А невдалий, навпаки, здатен додати до віку близько 10 років. Тож після фарбування результат не завжди відповідає очікуванням. Іноді новий колір просто не пасує зовнішності. Є кілька ознак, за якими це можна помітити.

Новини.LIVE з посиланням на ТСН розповість про них детальніше.

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Кому варто обережно ставитися до блонду

Світловолосим дівчатам зі світлою шкірою іноді складно підібрати вдалий відтінок блонду. Мова про тих, у кого від природи світлі брови та вії. Разом зі світлим волоссям вони можуть буквально злитися із зовнішністю, через що обличчя буде мати бляклий вигляд. У такій ситуації допоможе більш виразний макіяж. Інший варіант — відмовитися від блонду та вибрати інший колір.

Потрібно враховувати і тон шкіри. Блідій шкірі може не пасувати попелястий блонд, тоді як на шкірі з жовтуватим відтінком невдалим стане золотистий колір. Відтінок волосся бажано підбирати так, щоб він відрізнявся від тону шкіри — був світлішим або темнішим. Чистий блонд підходить не всім. Замість нього можна розглянути пшеничні або медові відтінки.

Кому не варто обирати чорне волосся

Чорний колір може невдалий мати вигляд на дівчатах із дуже світлою шкірою. Він робить обличчя ще блідішим, через що воно може здаватися навіть хворобливим. На такому тлі сильніше помітні судини.

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Є у такого поєднання і ще один мінус — чорне волосся разом із фарфоровою шкірою може додавати віку.

Кому краще відмовитися від рудого та червоного

Руде волосся — не найкращий варіант для шкіри з жовтуватим підтоном. У поєднанні з таким кольором обличчя може виглядати ще більш жовтим. Червоних відтінків також краще уникати тим, у кого на обличчі добре помітні капіляри або шкіра часто червоніє. Червоний колір волосся приверне до цих ділянок ще більше уваги, і почервоніння стануть помітнішими.

Які кольори пасують смаглявій шкірі

Смаглявим дівчатам не радять обирати русяві та інші бліді відтінки. На їхньому тлі зовнішність може стати менш виразною, а образ — нагадувати "сіру мишу". У такому випадку варто дивитися у бік насичених кольорів, які сильніше виділяються на тлі шкіри.

Як підібрати відтінок волосся

Перед фарбуванням варто врахувати кольоровий тип зовнішності. Його визначають за поєднанням тону шкіри, кольору очей і натурального відтінку волосся.

Усього виділяють чотири кольорові типи: зима, літо, весна та осінь. Вони залежать від того, які характеристики переважають у зовнішності — світлі чи темні, холодні чи теплі.

Одне просте правило: представницям теплого типу не радять обирати холодні відтінки волосся. І навпаки — холодному типу можуть не пасувати теплі кольори. Невдале поєднання стає помітним уже після фарбування.

Раніше ми писали про те, що сиве волосся не обов’язково ховати під фарбою — іноді достатньо підібрати правильну форму стрижки. Короткі та середні варіанти допомагають підкреслити сріблясті пасма, а ще можуть спростити щоденне укладання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що бажання змінити довжину волосся часто з’являється саме після літа, коли кінчики стають сухими й хочеться оновити зачіску. Але перед тим як відрізати кілька сантиметрів, можна перевірити вдома, чи пасуватиме вам коротша довжина — для цього знадобляться лише дзеркало, ручка та лінійка.