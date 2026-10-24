Дівчина з сивим волоссям. Фото: magnific

Багато хто хоче приховати сивину й для цього регулярно фарбує волосся. Але такий спосіб потребує постійного оновлення кольору, а часте використання фарби може пошкоджувати пасма. Водночас є й інші варіанти, які дають змогу трохи змінити відтінок без звичайного фарбування. Деякі з них можна спробувати вдома, використовуючи засоби, які вже є під рукою.

Про них детальніше розповість Новини.LIVE з посиланням на Diario Uno.

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Як замаскувати сивину без фарби

Звичайне цибулеве лушпиння може стати альтернативою фарбі для волосся. Настій із нього поступово надає сивим пасмам іншого відтінку. За регулярного використання волосся може набути золотистого або мідного відливу. Цей спосіб передбачає застосування натурального настою замість фарби з хімічними компонентами.

Чому цибулеве лушпиння забарвлює волосся

Зовнішня оболонка цибулі, зокрема фіолетових і золотистих сортів, містить сірку, кверцетин і природні пігменти. Саме з ними пов'язують здатність лушпиння надавати волоссю нового відтінку. Але враховуйте те, що настій діє поступово: після першого застосування сивина не зникає, а колір змінюється з кожною наступною процедурою. Завдяки цьому сиві пасма можуть стати менш помітними на тлі решти волосся.

Як приготувати настій із цибулевого лушпиння

Для приготування засобу знадобиться сухе цибулеве лушпиння та 500 мл води. Спочатку його слід злегка промити, щоб прибрати залишки бруду. Потім лушпиння кладуть у каструлю з водою та доводять до кипіння на середньому вогні. Після цього зменшують нагрівання й залишають відвар варитися ще на 20 хвилин. Рідина має стати темною та насиченою. Готовий відвар знімають із плити й чекають, доки він повністю охолоне. Перед використанням його проціджують через дрібне сито, щоб позбутися залишків лушпиння. За бажанням до настою додають столову ложку яблучного оцту та перемішують.

Як наносити домашній тонік на волосся

Настій використовують після миття голови, коли волосся ще вологе. Його можна вилити безпосередньо на сиві ділянки або розпилити за допомогою пульверизатора, розподіляючи рідину від коренів до кінчиків. Після нанесення засіб легкими круговими рухами втирають у шкіру голови. Потім залишають на 30–40 хвилин. Щоб посилити ефект, можна скористатися шапочкою для душу. Коли час мине, волосся ретельно промивають теплою або прохолодною водою. Повторно використовувати шампунь після процедури не потрібно.

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