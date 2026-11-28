Украшения на руках у девушки. Фото: magnific

Серьги, кольца и браслеты способны преобразить даже привычный наряд, который мы носим чуть ли не каждый день. Важно не просто добавить к одежде аксессуары, а найти те, которые подчеркнут ее особенности и не отвлекут внимание на себя. Стилист Мария Бабак поделилась четырьмя приемами, которые стоит попробовать со своим гардеробом.

Новини.LIVE расскажет о ее рекомендациях подробнее.

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Какие украшения подходят к разной одежде

Блуза с принтом, жакет с выразительными плечами, фактурный трикотаж или одежда с необычными деталями и так привлекают внимание. Массивные серьги или крупное колье в таком комплекте могут оказаться лишними.

Мария Бабак советует отдать предпочтение тонкой цепочке, небольшим серьгам или лаконичному кольцу. Это не означает, что украшения должны быть незаметными или скучными, просто их лучше подбирать так, чтобы они не конкурировали с деталями самого наряда.

Какие серьги носить со свитером с высоким воротником

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Свитер с высоким воротником оставляет мало места для ожерелья, зато длинные серьги в таком комплекте выглядят очень выразительно. Они привлекают взгляд к лицу, а с волосами, убранными назад, еще и подчеркивают шею. Мария Бабак называет этот прием одним из любимых для зимних образов. К однотонному свитеру можно подобрать серьги необычной формы или с выразительным металлическим блеском. Даже обычные джинсы в таком комплекте уже не будут выглядеть так обыденно.

Почему стоит носить несколько колец

Кольца выглядят интересно не только по отдельности. Стилист предлагает обратить внимание на скульптурные модели с неровными линиями, объемными деталями и необычным дизайном. Их можно носить на разных пальцах обеих рук, не стараясь собрать одинаковый комплект. На фоне простого свитера или гладкого трикотажа такие украшения выглядят заметнее. К тому же не нужно подбирать их под конкретную одежду — несколько разных колец могут стать привычной частью повседневного гардероба.

Как сочетать браслеты, кольца и серьги

Джинсы, базовая футболка и любимый свитер — вещи, которые часто остаются неизменными в повседневных образах. Мария Бабак советует обратить внимание на украшения для рук: кольца, браслеты и несколько колец можно собрать в один набор, который сделает привычную одежду более эффектной.

Не обязательно, чтобы все изделия были из одного набора. Различные формы, ширина и дизайн позволяют создать собственную комбинацию из украшений, которые уже есть. Вместо поиска новой кофты или брюк можно поэкспериментировать с аксессуарами — порой именно они меняют впечатление от всего комплекта.

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