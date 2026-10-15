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Главная Мода Что носили богатые люди в 90-е: вещи, ставшие символами эпохи

Что носили богатые люди в 90-е: вещи, ставшие символами эпохи

Ua ru
15 октября 2026 10:58
Что в 90-х считалось признаком богатства, а сегодня — безвкусицей: 2 примера
Девушка в красной кожаной куртке. Фото: magnific

Если вспомнить 1990-е, в памяти сразу возникает знакомый образ: толстая золотая цепь на шее, дорогие часы, мобильный телефон, иномарка и кожаная куртка. Сегодня такое сочетание может показаться карикатурным, но тогда каждая вещь имела свое значение. Золото привлекало внимание, а кожаная куртка выделялась на фоне привычной одежды и впоследствии стала одним из символов той эпохи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

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Почему золотые цепи стали такими популярными

Золото не нуждалось в дополнительных объяснениях. Чтобы оценить дизайнерский костюм, нужно было разбираться в брендах, а массивная цепь сразу привлекала внимание. Тогда было популярно плетение "бисмарк", которое отличается сложным переплетением звеньев.

У золота было и практическое преимущество: оно сохраняло ценность и могло стать запасом на черный день. В начале 1990-х украинская экономика переживала сильную инфляцию. В 1993 году цены выросли более чем в сто раз, поэтому стоимость товаров могла существенно измениться даже за короткое время. Люди старались не держать сбережения в деньгах, которые быстро обесценивались. Зарплату часто обменивали на доллары, тратили на необходимые вещи или вкладывали в золото. При необходимости украшение можно было отнести в ломбард и получить деньги.

Золото було символом 90-х
Плетение "бисмарк". Фото из Instagram

Как кожаная куртка стала модным символом 1990-х

Кожаные куртки отличались внешним видом, были практичными и заметно отличались от привычной советской одежды. Еще в конце 1980-х их носили представители неформальной молодежи, в частности панк-рокеры и металлисты.

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Со временем одежда из-за рубежа стала более доступной. Среди их товаров были и кожаные куртки из Турции. Ее могли приобрести люди с разным уровнем дохода. Среди известных торговых площадок были одесский "Седьмой километр" и харьковский "Барабашово".

Шкіряна куртка з 90-х знову в тренді
Коричневая кожаная куртка в образе. Фото из Instagram

На популярность кожи влияли и культурные ассоциации. Такие куртки давно носили пилоты и мотоциклисты, а на экранах их часто можно было увидеть на героях западных боевиков. В неспокойные 1990-е к этому добавился образ предпринимателя, который уверенно чувствует себя на улице и способен постоять за себя.

Почему кожаные куртки стали ассоциироваться с бандитами

На это повлияли реальные события и массовая культура. В 1990-х бизнес нередко пересекался с криминалом. Предприниматели сталкивались с рэкетом, конфликтами из-за собственности и необходимостью искать защиту. Некоторые коммерсанты пользовались услугами так называемого "крыши". Представители криминальной среды также любили золотые украшения, массивные кольца и дорогие автомобили. Все это вместе с кожаными куртками сформировало узнаваемый образ.

Фильмы, сериалы и анекдоты закрепили этот образ в массовом сознании. Из-за этого кожанки стали прочно ассоциироваться с криминальными авторитетами, хотя на самом деле их носили далеко не только преступники.

Как изменилось представление о роскоши

В конце 1990-х, а особенно в 2000-х, на рынке стало больше дорогих брендов, качественных костюмов, часов и автомобилей. Появились новые ориентиры в моде, а массивные золотые цепи все чаще воспринимались как пережиток прошлой эпохи.

Вместо этого популярность приобретал более сдержанный стиль. Дорогая одежда уже не обязательно должна была привлекать внимание издалека: ее ценность могли определить те, кто разбирался в брендах, материалах и качестве пошива. Кожаные куртки остались в гардеробах, а золотые украшения никуда не исчезли. Однако их сочетание с массивной цепью, мобильным телефоном и иномаркой теперь прежде всего напоминает о десятилетиях, когда мода на броские вещи стала частью новой реальности.

Ранее мы писали о вещах, которые помогают обновить осенний гардероб, а теперь обратили внимание на верхнюю одежду, которая придет на смену легким рубашкам. Этой осенью стоит присмотреться к двум моделям — укороченному тренчу и замшевой куртке. Они подходят к джинсам, брюкам и юбкам, поэтому их легко вписать в привычные повседневные образы.

Также Новини.LIVE сообщали, на что обратить внимание при выборе первых золотых сережек для ребенка. Важны не только форма и дизайн: вес украшения, тип застежки и состав металла влияют на то, насколько комфортно ребенку будет его носить.

тренды 90-е куртка верхняя одежда украшения
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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