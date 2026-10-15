Що у 90-х вважали ознакою багатства, а сьогодні — несмаком: 2 приклади

Дівчина в червоній шкіряній куртці. Фото: magnific

Якщо згадати 1990-ті, у пам’яті одразу постає знайомий образ: товстий золотий ланцюг на шиї, дорогий годинник, мобільний телефон, іномарка та шкіряна куртка. Сьогодні таке поєднання може здаватися карикатурним, але тоді кожна річ мала своє значення. Золото привертало увагу, а шкірянка вирізнялася на тлі звичного одягу й згодом стала одним із символів тієї епохи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

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Чому золоті ланцюги стали такими популярними

Золото не потребувало додаткових пояснень. Щоб оцінити дизайнерський костюм, потрібно було розбиратися в брендах, а масивний ланцюг одразу привертав увагу. Тоді було популярним плетіння "бісмарк", яке вирізняється складним переплетенням ланок.

У золота була й практична перевага: воно зберігало цінність і могло стати запасом на складні часи. На початку 1990-х українська економіка переживала сильну інфляцію. У 1993 році ціни зросли більш ніж у сто разів, тому вартість товарів могла суттєво змінитися навіть за короткий час. Люди намагалися не тримати заощадження в грошах, які швидко знецінювалися. Зарплату часто обмінювали на долари, витрачали на потрібні речі або вкладали в золото. За потреби прикрасу можна було віднести до ломбарду й отримати гроші.

Плетіння "бісмарк". Фото з Instagram

Як шкіряна куртка стала модним символом 1990-х

Шкіряні куртки вирізнялися зовнішнім виглядом, були практичними й помітно відрізнялися від звичного радянського одягу. Ще наприкінці 1980-х їх носили представники неформальної молоді, зокрема панки та металісти.

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Згодом одяг із-за кордону став доступнішим. За товаром до Туреччини та Польщі вирушили човники, які перевозили покупки автобусами й поверталися з великими картатими сумками. Серед їхніх товарів були й шкіряні куртки з Туреччини. Потім цей одяг потрапляв на ринки, де його могли придбати люди з різними доходами. Серед відомих торгових майданчиків були одеський "Сьомий кілометр" і харківський "Барабашово".

Коричнева шкіряна куртка в образі. Фото з Instagram

На популярність шкіри впливали й культурні асоціації. Такі куртки давно носили пілоти та мотоциклісти, а на екранах їх часто можна було побачити на героях західних бойовиків. У неспокійні 1990-ті до цього додався образ підприємця, який упевнено почувається на вулиці й здатний постояти за себе.

Чому шкіряні куртки почали асоціювати з бандитами

На це вплинули реальні події та масова культура. У 1990-х бізнес нерідко перетинався з криміналом. Підприємці стикалися з рекетом, конфліктами через власність і потребою шукати захист. Деякі комерсанти користувалися послугами так званого "даху". Представники кримінального середовища також полюбляли золоті прикраси, масивні персні та дорогі автомобілі. Усе це разом зі шкіряними куртками сформувало впізнаваний образ.

Фільми, серіали й анекдоти закріпили цей образ у масовій свідомості. Через це шкірянки почали міцно асоціюватися з кримінальними авторитетами, хоча насправді їх носили далеко не лише злочинці.

Як змінилося уявлення про розкіш

Наприкінці 1990-х, а особливо у 2000-х, на ринку стало більше дорогих брендів, якісних костюмів, годинників та автомобілів. З’явилися нові орієнтири в моді, а масивні золоті ланцюги дедалі частіше сприймали як пережиток минулої епохи.

Натомість популярності набував стриманіший стиль. Дорогий одяг уже не обов’язково мав привертати увагу здалеку: його цінність могли визначити ті, хто знався на брендах, матеріалах і якості пошиття. Шкіряні куртки залишилися в гардеробах, а золоті прикраси нікуди не зникли. Проте їхнє поєднання з масивним ланцюгом, мобільним телефоном та іномаркою тепер передусім нагадує про десятиліття, коли мода на помітні речі стала частиною нової реальності.

Раніше ми писали про речі, які допомагають оновити осінній гардероб, а тепер звернули увагу на верхній одяг, що прийде на зміну легким сорочкам. Цієї осені варто придивитися до двох моделей — укороченого тренча та замшевої куртки. Вони пасують до джинсів, штанів і спідниць, тож їх легко вписати у звичні повсякденні образи.

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