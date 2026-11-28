Прикраси на руках у дівчини. Фото: magnific

Сережки, каблучки та браслети здатні змінити навіть звичний комплект, який ми носимо ледь не щодня. Важливо не просто додати до одягу аксесуари, а знайти ті, що підкреслять його особливості й не перетягнуть увагу на себе. Стилістка Марія Бабак поділилася чотирма прийомами, які варто спробувати зі своїм гардеробом.

Новини.LIVE розповість про її рекомендації детальніше.

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Які прикраси пасують до різного одягу

Принтована блуза, жакет із виразними плечима, фактурний трикотаж чи одяг із незвичними деталями вже привертають увагу. Масивні сережки або велике намисто в такому комплекті можуть виявитися зайвими.

Марія Бабак радить віддати перевагу тонкому ланцюжку, невеликим сережкам чи лаконічній каблучці. Це не означає, що прикраси мають бути непомітними чи нудними, просто їх краще підбирати без зайвої конкуренції з деталями самого комплекту.

Які сережки носити зі светром із високою горловиною

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Светр із високим коміром залишає мало місця для намиста, зате довгі сережки в такому комплекті виглядають дуже виразно. Вони привертають погляд до обличчя, а з волоссям, зібраним назад, ще й підкреслюють шию. Марія Бабак називає цей прийом одним із улюблених для зимових образів. До однотонного светра можна підібрати сережки незвичної форми або з виразним металевим блиском. Навіть звичайні джинси в такому комплекті вже не будуть мати такий буденний вигляд.

Чому варто носити кілька каблучок

Каблучки мають цікавий вигляд не лише поодинці. Стилістка пропонує звернути увагу на скульптурні моделі з нерівними лініями, об'ємними деталями та незвичним дизайном. Їх можна носити на різних пальцях обох рук, не намагаючись зібрати однаковий комплект. На тлі простого светра або гладкого трикотажу такі прикраси помітніші. До того ж не потрібно підбирати їх під конкретний одяг — кілька різних каблучок можуть стати звичною частиною повсякденного гардероба.

Як поєднувати браслети, персні та каблучки

Джинси, базова футболка й улюблений светр — речі, які часто залишаються незмінними в повсякденних образах. Марія Бабак радить звернути увагу на прикраси для рук: персні, браслети та кілька каблучок можна зібрати в один сет, який зробить звичний одяг ефектнішим.

Не обов'язково, щоб усі вироби були з одного набору. Різні форми, ширина та дизайн дають змогу створити власну комбінацію з прикрас, які вже є. Замість пошуку нової кофти чи штанів можна поекспериментувати з аксесуарами — часом саме вони змінюють враження від усього комплекту.

Раніше ми писали про те, що сережки давно носять не лише в мочках — проколи у хрящі дають змогу по-різному комбінувати прикраси й створювати власні акценти. Хелікс, трагус, конч та інші види пірсингу відрізняються розташуванням, виглядом і нюансами загоєння. Розібратися в них допоможуть фото та назви найпопулярніших проколів вуха.

Також ми повідомляли, що у 90-х дорогі речі не намагалися залишатися непомітними. Масивне золото, шкіряні куртки, престижні годинники та перші мобільні телефони демонстрували статус власника й одразу привертали увагу. Деякі з цих покупок сьогодні здаються надто демонстративними, але саме вони стали характерними для моди й уявлення про достаток того часу.