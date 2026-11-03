Что означали коса, венок и платок в украинских традициях

Заплетенная коса. Фото: magnific

В древности прическа свидетельствовала о семейном положении женщины. Девушки носили косы, украшали их лентами и венками, а после свадьбы прятали волосы под чепчиком и платком. Появляться на людях с распущенными волосами замужней женщине считалось позором. Распущенные волосы разрешались только в особые дни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

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Какую косу носили девушки

Длинная коса была символом девичьей красоты. На Левобережье в будни девушки укладывали две косы вокруг головы, а в воскресенье заплетали одну и украшали ее цветными лентами. На Правобережье по праздникам носили две косы по спине. В Полтавской области, в окрестностях Лубен, косу плели сначала из трех-шести прядей, постепенно увеличивая их количество до 24, чтобы волосы казались гуще. В конце девушка тянула за кончик и произносила: "Расти, коса, от пояса до земли".

В Киевской области перед праздниками девушки собирались вместе, мыли головы и заплетали друг другу косы. Летом к косам добавляли венки, а зимой над лбом завязывали красную или голубую ленту.

Потерять косу считалось позором. Пареньки могли силой обрезать девушке волосы, чтобы испортить ее репутацию. Особо относились к девушкам, родившим ребенка вне брака. Им запрещали носить косы и венки, вместо этого они покрывали голову платком.

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Как на свадьбе распускали косу

Распускание косы было важной частью свадебного обряда. Невесту сажали на бочку, накрытую меховым чехлом вверх. Старшая подружка просила благословения, а в некоторых местностях жених первым вынимал из косы ленту и оставлял ее себе. Затем волосы расплетали подружки, свахи или мать невесты. Девушки пели: "Только жаль мне русой косы — девичьей красоты", а невеста плакала, прощаясь с девичьей жизнью.

После этого начиналось покрывание головы. Мать приносила наметку — длинное белое полотнище, которым обвязывали голову поверх чепчика. По обычаю невеста сопротивлялась и трижды бросала его к порогу, но в конце концов соглашалась. Свахи пели: "Из девушки в молодую жену".

Осенние свадьбы начинались после Покрова. Девушки просили святую помочь им выйти замуж: "Святая Покрова, покрой мне головку… хоть тряпкой, лишь бы я стала женой". Покрытая голова символизировала брак и новый статус женщины.

Почему замужним женщинам нельзя было ходить с распущенными волосами

Выходить на люди с непокрытыми волосами замужней женщине считалось неприличным. Такое поведение называли "ходить простоволосой" или "светить волосами". В Полтавской области верили, что когда женщина ходит без головного убора, "солнце плачет". По другим поверьям, это могло навлечь град и неурожай. Сорвать с женщины косынку означало опозорить ее и семью.

В Киевской и Полтавской областях замужние женщины обычно не заплетали косы. Волосы делили пополам, скручивали в жгуты и наматывали на твердое кольцо. Сверху надевали чепец со шнуровкой, а затем повязывали платок или наметку. В Галичине молодым женщинам подстригали волосы до ушей.

Наметку снимали дома и во время работы в поле, но чепец и платок оставляли. Антрополог Федор Вовк вспоминал, что во время экспедиций женщины могли согласиться обнажить колено для измерений, однако снимать чепец почти всегда отказывались.

Когда разрешалось распускать волосы

Одним из таких случаев была свадьба. С момента расплетения косы до покрытия головы невеста ходила с распущенными волосами. На Западной Волыни этот обычай сохранялся еще две недели после свадьбы.

Распущенные косы носили и во время Русальной недели. В Русальный четверг девушки ходили по полям с распущенными волосами, подражая русалкам. Также они распускали косы перед гаданием, снимали пояса и развязывали узлы, ведь согласно народным поверьям на человеке не должно было оставаться ничего завязанного.

Что осталось от древних обычаев

Когда-то главным свадебным украшением волос был венок, а фата пришла к украинским невестам из Западной Европы примерно в 1940-х годах. Сегодня на многих свадьбах невесте снимают фату, а иногда повязывают платок. Этот момент напоминает древний обряд покрывания головы, который символизировал переход от девичьей жизни к замужеству.

Обычай покрывать голову в церкви связывают со словами апостола Павла о женском одеянии во время молитвы. А с 2014 года вновь обрели популярность украинские венки: мастерицы возрождают традиционные свадебные украшения, подобные тем, которые носили прабабушки современных невест.

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