Даша Квиткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Украинский блогер Даша Квиткова выбрала комплект, в котором каждая вещь гармонично вписывается в общий образ. Черный пуховик, широкие брюки, кроссовки и бейсболка — привычный набор для холодного сезона, который в ее исполнении напоминает не столько спортивную одежду, сколько продуманный городской наряд. Разобрались, благодаря чему он выглядит удачно и что можно повторить в собственном гардеробе.

Новини.LIVE дадут несколько полезных советов по этому поводу.

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Чем интересен образ Даши Квитковой

В этом комплекте Даша делает ставку на черный цвет и свободные силуэты. Казалось бы, вещи, которые давно есть во многих зимних гардеробах, но именно пропорции не дают образу превратиться в обычный спортивный комплект для выхода за кофе.

Широкие брюки с длинными штанинами — здесь главная деталь. Они собираются складками у обуви, закрывая часть кроссовок. Такая длина придает силуэту непринужденность, хотя для дождливой погоды это не самое практичное решение. Если хочется повторить этот прием, стоит присмотреться к моделям с прямыми широкими брючинами или палаццо, которые не облегают ноги и не сковывают движений.

Верх Квиткова выбрала более короткий и объемный. Пуховик с высоким воротником оставляет видимой линию бедер и часть брюк. Это удачный баланс, ведь если бы куртка была такой же длинной, как низ, черный комплект выглядел бы слишком массивно.

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Кроссовки с контрастными светлыми вставками немного разбавляют монохромность, а бейсболка поддерживает спортивный характер всего аутфита. Без нее комплект мог бы напоминать обычную зимнюю одежду для прогулки, а с ней создается ощущение, что вещи подобрали заранее.

Можно ли одеваться так каждый день

Можно, и в этом, собственно, главное преимущество образа. Не нужно искать особый повод, чтобы надеть широкие брюки, пуховик и кроссовки. Такой комплект подойдет для прогулки, поездки, покупок или встречи с друзьями, когда хочется одеться тепло, но не прятаться в бесформенной одежде.

Однако не стоит буквально копировать длину брюк. Для осенней сухой погоды она уместна, а зимой, когда под ногами мокрый снег и грязь, брючины быстро потеряют вид. Лучше выбрать модель, которая почти касается обуви, или вариант с регулировкой внизу.

Также не обязательно подбирать весь комплект в черном цвете. Серые, графитовые или темно-синие брюки создадут ту же атмосферу, а светлый пуховик добавит контраста. Идея Квитковой заключается не в конкретных вещах, а в сочетании объемного низа, более короткого верха и спортивных деталей — формуле, которую легко адаптировать под свой гардероб.

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