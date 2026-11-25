Даша Квіткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова обрала комплект, у якому кожна річ працює на загальний вигляд. Чорний пуховик, широкі штани, кросівки й бейсболка — звичний набір для холодного сезону, який у її виконанні нагадує не стільки спортивний одяг, скільки продуманий міський аутфіт. Розбираємо, за рахунок чого він має вдалий вигляд і що можна повторити у власному гардеробі.

Новини.LIVE дасть кілька корисних порад з цього приводу.

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Чим цікавий образ Даші Квіткової

У цьому комплекті Даша робить ставку на чорний колір і вільні силуети. Здавалося б, речі, які давно є у багатьох зимових гардеробах, але саме пропорції не дають образу перетворитися на звичайний спортивний комплект для виходу за кавою.

Широкі штани з довгими штанинами — тут головна деталь. Вони збираються складками біля взуття, закриваючи частину кросівок. Така довжина додає силуету невимушеності, хоча для мокрої погоди це не найпрактичніше рішення. Якщо хочеться повторити цей прийом, варто придивитися до моделей із прямими широкими штанинами або палаццо, які не облягають ноги й не обмежують рухів.

Верх Квіткова обрала коротший і об'ємний. Пуховик із високим коміром залишає видимою лінію стегон і частину штанів. Це вдалий баланс, бо якби куртка була такою ж довгою, як низ, чорний комплект мав би надто масивний вигляд.

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Кросівки з контрастними світлими вставками трохи розбавляють монохромність, а бейсболка підтримує спортивний характер усього аутфіту. Без неї комплект міг би нагадувати звичайний зимовий одяг для прогулянки, а з нею з'являється відчуття, що речі підібрали заздалегідь.

Чи можна носити таке щодня

Можна, і в цьому, власне, головна перевага образу. Не потрібно шукати особливий привід, щоб одягнути широкі штани, пуховик і кросівки. Такий комплект підійде для прогулянки, дороги, покупок або зустрічі з друзями, коли хочеться одягнутися тепло, але не ховатися у безформному одязі.

Проте не варто копіювати довжину штанів буквально. Для осінньої сухої погоди вона доречна, а взимку, коли під ногами мокрий сніг і бруд, штанини швидко втратять вигляд. Краще обрати модель, яка майже торкається взуття, або варіант із регулюванням унизу.

Також не обов'язково збирати весь комплект у чорному кольорі. Сірі, графітові чи темно-сині штани матимуть той самий настрій, а світлий пуховик додасть контрасту. Ідея Квіткової не в конкретних речах, а в поєднанні об'ємного низу, коротшого верху та спортивних деталей — формулі, яку легко адаптувати під власний гардероб.

Раніше ми писали про те, що пуховик, пальто й теплий светр можуть прослужити не один сезон, але навіть якісні речі з часом втрачають охайний вигляд. На пуховику збивається наповнювач, на пальті з’являються потертості, а вовна може розтягуватися. Часто причина не в самому одязі, а в неправильному догляді: як його чистять після носіння, сушать і де зберігають.

Також ми повідомляли, як підібрати шарф на зиму. До пальта пасуватиме одна модель, а з об’ємним пуховиком чи паркою краще поєднуватимуться інші. Щоб аксесуар доповнював образ, варто зважати на фасон, колір і матеріал куртки чи пальта.