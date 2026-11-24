Дівчина у шарфу. Фото: magnific

У холодну пору шарф стає незамінною частиною гардероба, але не кожен аксесуар пасує до пальта, пуховика чи куртки. Невдалий вибір кольору, довжини або фактури може зробити образ надто громіздким. Тому шарфи краще обрати з урахуванням власного стилю в одязі.

Новини.LIVE розповість, як це правильно зробити.

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Як підібрати шарф під одяг

Класичний стиль

До пальта прямого крою, строгих жакетів і костюмів пасуватимуть однотонні вовняні шарфи без зайвого декору. Сірий, бежевий, чорний або темно-синій аксесуар не відволікатиме увагу від основного одягу. Для класичних образів краще обирати моделі середньої ширини, які не створюють зайвого об'єму біля шиї.

Також запам’ятайте, що шарф не обов'язково має повторювати колір пальта. Світлий аксесуар до темного верхнього одягу або шоколадний до бежевого додасть образу контрасту, не порушуючи його стриманості.

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Повсякденний стиль

Для образів із джинсами, светрами, кросівками та пуховиками підійдуть об'ємні шарфи з фактурною в'язкою, букле або моделі з бахромою. Вони доречні в повсякденному гардеробі, де немає строгих вимог до поєднання кольорів і матеріалів. Якщо верхній одяг темний і однотонний, можна обрати шарф у бордовому, молочному, зеленому чи іншому виразному відтінку.

До пуховика з широким коміром краще підійде не надто товста модель, яку можна вільно накинути на плечі або обернути навколо шиї без тугих вузлів.

Спортивний стиль

Парки, бомбери та утеплені куртки варто доповнювати шарфами простого дизайну, які не заважають застібати одяг і носити капюшон. Для таких образів підійдуть вовняні, бавовняні та змішані моделі середньої довжини.

Якщо куртка має об'ємний комір, капюшон або декоративні елементи, краще відмовитися від надто широкого шарфа. Однотонний аксесуар доповнить спортивний образ, а яскравий колір допоможе урізноманітнити звичний одяг у темних відтінках.

Раніше ми писали про те, що навіть теплий пуховик не завжди рятує від морозу, якщо неправильно підібрати одяг під нього або залишити відкритими ділянки тіла, які швидко мерзнуть. Щоб не доводилося жертвувати комфортом заради красивого образу, варто заздалегідь подбати про три важливі елементи гардероба.

Також ми повідомляли, що Джамала показала, як носити об’ємні речі взимку, щоб вони не приховували фігуру й не мали недбалий вигляд. Для відвідування музею співачка обрала светр, який здається на кілька розмірів більшим, доповнила його зручними штанами та аксесуарами. Весь акцент у цьому образі зроблено на вільному силуеті.