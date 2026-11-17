Дівчина в теплому пуховику. Фото: magnific

Взимку не хочеться думати про холод кожні п'ять хвилин, а спокійно займатися своїми справами. Та навіть гарний верхній одяг не завжди рятує, якщо під ним замало теплих шарів або зовсім не захищена шия. Тому перед настанням морозів варто переглянути гардероб і перевірити, чи є в ньому кілька справді потрібних речей.

Новини.LIVE зібрало три покупки, які стануть у пригоді протягом холодного сезону.

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Довгий об'ємний пуховик

Якщо взимку доводиться багато ходити пішки або чекати транспорт на зупинці, коротка куртка не завжди виручає. Спина може залишатися відкритою, а холодний вітер легко пробирається під одяг. Довгий пуховик у цьому плані набагато практичніший: він прикриває стегна, а іноді й ноги майже до щиколоток.

У сезоні осінь-зима 2026–2027 варто звернути увагу на об'ємні моделі вільного крою. Забарвлення теж має значення: молочний, шоколадний, графітовий і бордовий відтінки легко вписати у повсякденний гардероб. Такий пуховик не потребує особливих зусиль під час створення образу — джинси, теплий светр і зручне взуття вже складуть вдалий комплект. Під час покупки не варто орієнтуватися лише на зовнішній вигляд.

Перевірте якість наповнювача, блискавки, манжетів і капюшона. Саме ці деталі визначатимуть, наскільки комфортно буде в ньому у справжній мороз.

Термобілизна

Про термобілизну часто згадують тоді, коли на вулиці вже дуже холодно. Хоча вона може стати у пригоді й раніше — наприклад, під час тривалих прогулянок, поїздок за місто або очікування громадського транспорту.

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Її завдання не просто додати ще один шар одягу, а відводити вологу від тіла та допомагати зберігати тепло. Звичайна бавовняна футболка для цього не найкращий варіант: вона вбирає піт і довго залишається вологою. Термобілизну ж надягають безпосередньо на тіло, без додаткової майки під низ.

Светр із високою горловиною

Іноді саме звичайного теплого светра не вистачає, щоб почуватися комфортно взимку. Особливо коли на вулиці вітер, а шарф постійно сповзає або заважає. Светр із високою горловиною розв'язує цю проблему: він закриває шию та зігріває навіть тоді, коли верхній одяг розстебнутий у приміщенні.

Для зими можна обрати модель із вовни, кашеміру або сумішевої пряжі. Якщо хочеться придбати річ не на один сезон, краще придивитися до спокійних відтінків — молочного, сірого, коричневого чи темно-синього. Вони не набридають так швидко, як яскраві кольори, і пасують до більшості зимових речей.

Не обов'язково шукати светр зі складним декором чи незвичайним кроєм. Набагато важливіше, щоб він не коловся, не розтягувався після кількох виходів і справді зігрівав. Адже саме такі речі зрештою стають улюбленими й залишаються в гардеробі надовго.

Раніше ми писали про те, що цього сезону шапка може стати не просто порятунком від холоду, а помітною частиною образу. У сезоні 2026 року дизайнери повернули увагу до беретів, залишили в трендах біні та додали до актуальних моделей капори. Кожен із цих головних уборів здатен по-різному змінити навіть звичне поєднання пальта чи куртки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що довгий зимовий шарф здатен замінити одразу кілька речей у гардеробі. Його можна накинути на плечі замість палантина, обгорнути навколо голови замість шапки або залишити поверх пальта як помітну деталь образу. Є щонайменше п’ять способів носити цей аксесуар, не обмежуючись звичним варіантом на шиї.