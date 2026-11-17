Девушка в теплом пуховике. Фото: magnific

Зимой не хочется каждые пять минут думать о холоде, а спокойно заниматься своими делами. Но даже хорошая верхняя одежда не всегда спасает, если под ней недостаточно теплых слоев или шея совсем не защищена. Поэтому перед наступлением морозов стоит пересмотреть гардероб и проверить, есть ли в нем несколько действительно нужных вещей.

Новини.LIVE собрали три покупки, которые пригодятся в течение холодного сезона.

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Длинный объемный пуховик

Если зимой приходится много ходить пешком или ждать транспорт на остановке, короткая куртка не всегда выручает. Спина может оставаться открытой, а холодный ветер легко проникает под одежду. Длинный пуховик в этом плане гораздо практичнее: он прикрывает бедра, а иногда и ноги почти до лодыжек.

В сезоне осень-зима 2026–2027 стоит обратить внимание на объемные модели свободного кроя. Цвет тоже имеет значение: молочный, шоколадный, графитовый и бордовый оттенки легко впишутся в повседневный гардероб. Такой пуховик не требует особых усилий при создании образа — джинсы, теплый свитер и удобная обувь уже составят удачный комплект. При покупке не стоит ориентироваться только на внешний вид.

Проверьте качество наполнителя, молнии, манжет и капюшона. Именно эти детали будут определять, насколько комфортно в нем будет в настоящий мороз.

Термобелье

О термобелье часто вспоминают тогда, когда на улице уже очень холодно. Хотя оно может пригодиться и раньше — например, во время длительных прогулок, поездок за город или ожидания общественного транспорта.

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Ее задача не просто добавить еще один слой одежды, а отводить влагу от тела и помогать сохранять тепло. Обычная хлопковая футболка для этого не лучший вариант: она впитывает пот и долго остается влажной. Термобелье же надевают непосредственно на тело, без дополнительной майки под ним.

Свитер с высоким горлом

Иногда одного обычного теплого свитера недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно зимой. Особенно когда на улице ветер, а шарф постоянно сползает или мешает. Свитер с высоким горлом решает эту проблему: он закрывает шею и согревает даже тогда, когда верхняя одежда расстегнута в помещении.

Для зимы можно выбрать модель из шерсти, кашемира или смесовой пряжи. Если хочется приобрести вещь не на один сезон, лучше присмотреться к спокойным оттенкам — молочному, серому, коричневому или темно-синему. Они не надоедают так быстро, как яркие цвета, и подходят к большинству зимних вещей.

Не обязательно искать свитер со сложным декором или необычным кроем. Гораздо важнее, чтобы он не кололся, не растягивался после нескольких выходов и действительно согревал. Ведь именно такие вещи в конечном итоге становятся любимыми и остаются в гардеробе надолго.

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