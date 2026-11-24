Девушка в шарфе. Фото: magnific

В холодное время года шарф становится незаменимой частью гардероба, но не каждый аксессуар подходит к пальто, пуховику или куртке. Неудачный выбор цвета, длины или фактуры может сделать образ слишком громоздким. Поэтому шарфы лучше выбирать с учетом собственного стиля в одежде.

Новини.LIVE расскажет, как это правильно сделать.

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Как подобрать шарф под одежду

Классический стиль

К пальто прямого кроя, строгим жакетам и костюмам подойдут однотонные шерстяные шарфы без лишнего декора. Серый, бежевый, черный или темно-синий аксессуар не будет отвлекать внимание от основной одежды. Для классических образов лучше выбирать модели средней ширины, которые не создают лишнего объема у шеи.

Также запомните, что шарф не обязательно должен повторять цвет пальто. Светлый аксессуар к темной верхней одежде или шоколадный к бежевой добавит образу контраста, не нарушая его сдержанности.

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Повседневный стиль

Для образов с джинсами, свитерами, кроссовками и пуховиками подойдут объемные шарфы с фактурной вязкой, букле или модели с бахромой. Они уместны в повседневном гардеробе, где нет строгих требований к сочетанию цветов и материалов. Если верхняя одежда темная и однотонная, можно выбрать шарф бордового, молочного, зеленого или другого выразительного оттенка.

К пуховику с широким воротником лучше подойдет не слишком толстая модель, которую можно свободно накинуть на плечи или обернуть вокруг шеи без тугих узлов.

Спортивный стиль

Парки, бомберы и утепленные куртки стоит дополнять шарфами простого дизайна, которые не мешают застегивать одежду и носить капюшон. Для таких образов подойдут шерстяные, хлопковые и смесовые модели средней длины.

Если куртка имеет объемный воротник, капюшон или декоративные элементы, лучше отказаться от слишком широкого шарфа. Однотонный аксессуар дополнит спортивный образ, а яркий цвет поможет разнообразить привычную одежду в темных оттенках.

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