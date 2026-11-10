Девушка держит в руках духи. Фото: magnific

Не обязательно тратить большие деньги, чтобы найти духи, которые пахнут на миллион. Некоторые композиции запоминаются с первого знакомства, а их стоимость сложно угадать по одному только запаху. Причем среди таких находок есть ароматы от известных парфюмерных брендов, которые давно заслужили внимание ценителей.

Новини.LIVE расскажет о трех таких ароматах, которые могут показаться гораздо дороже, чем стоят на самом деле.

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Lancôme — La Nuit Trésor

La Nuit Trésor от Lancôme понравится тем, кто любит сладкие духи, которые ощущаются даже через несколько часов после нанесения. Аромат выпустили в 2015 году. Его создали парфюмеры Кристоф Рейно и Амандин Мари. В композиции присутствуют ягодные, цветочные и сладкие ноты, среди которых особенно заметны роза, ваниль и пралине.

Запах напоминает десерт с фруктами и сладкой начинкой, но не сводится к обычной кондитерской сладости. Он насыщенный и достаточно заметный для окружающих. La Nuit Trésor уместно наносить перед вечерней прогулкой, свиданием или праздничным ужином. При этом с количеством распылений лучше не переусердствовать: аромат и без того хорошо держится на коже.

Lalique — Encre Noire

Encre Noire от Lalique понравится мужчинам, которым не по душе сладкие и слишком привычные духи. Здесь совсем другой запах: влажное дерево, хвойный лес и легкая дымность. Основу композиции составляют ветивер и кипарис. Из-за этого аромат получается немного суровым и совсем не похожим на типичные мужские духи из масс-маркета.

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Encre Noire не пытается понравиться всем. Кому-то он напомнит прогулку по осеннему лесу после дождя, а кому-то покажется слишком землистым. Именно поэтому перед покупкой его лучше попробовать на коже. Отдельный плюс — доступная цена: Lalique предлагает аромат, который по своему звучанию легко спутать с гораздо более дорогой нишевой парфюмерией.

Dior — Hypnotic Poison

Hypnotic Poison от Dior — находка для тех, кто любит ваниль, миндаль и сладкие ароматы. Парфюм появился в 1998 году, но до сих пор привлекает внимание поклонниц насыщенной парфюмерии. Сначала ощущаются горький миндаль и тмин, затем к ним присоединяется жасмин, а в конце остается сладкая ваниль с мускусом.

У этого аромата есть интересная особенность: он напоминает сладкий миндальный десерт, но в то же время имеет слегка пряный запах. Hypnotic Poison нельзя назвать легким парфюмом на каждый день, особенно если вы не любите, когда запах долго держится в воздухе. Зато поклонницы ванильных композиций точно оценят его насыщенность. Это тот случай, когда нескольких брызг вполне достаточно.

Ранее мы писали о том, что не всегда дорогой флакон означает, что аромат будет звучать изысканно. Резкий запах спирта, чрезмерная сладость и композиция, которая почти не меняется после нанесения, могут испортить первое впечатление от духов. Есть несколько признаков, по которым можно распознать такое звучание.

Также Новини.LIVE сообщали, что миндаль может придать духам нежную сладость, сделать аромат глубже или добавить ему характерного теплого звучания. В некоторых композициях эта нота становится главной изюминкой, благодаря которой аромат запоминается и оставляет заметный шлейф.