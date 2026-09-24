Аромат с роскошным звучанием: какие духи производят незабываемое впечатление

Парфюм. Фото: magnific

Впечатление от духов зависит не только от их цены. Есть ноты, которые сами по себе часто воспринимаются как признак дорогого аромата. Они придают композиции глубину, делают ее более сложной и помогают аромату дольше держаться на коже. Поэтому совсем не обязательно искать самый дорогой флакон в магазине.

Редакция Новини.LIVE расскажет, почему стоит обратить внимание на состав композиции и на то, как отдельные ноты раскрываются вместе.

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Ноты, которые ассоциируются с дорогим звучанием

Амбра придает аромату теплоту и глубину. Она имеет слегка солоноватый, смолистый оттенок и хорошо сочетается с запахом кожи. Кроме того, амбровые ноты часто используют для того, чтобы сделать аромат более стойким.

Сандал обладает древесным запахом с кремовым оттенком. Он не звучит резко, поэтому хорошо работает в композициях, которые хочется воспринимать как спокойные и изысканные.

Уд получают из агарового дерева. Его запах может быть дымным, сухим, смолистым и даже немного горьковатым. В парфюмерии уд давно ассоциируется с насыщенными восточными композициями.

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Ирис ценят за характерный пудровый и немного землистый запах. Сырье для парфюмерии получают из корней ириса, которые требуют длительной сушки и выдержки. Именно поэтому эта нота считается одной из самых дорогих в парфюмерии.

Белый мускус придает аромату чистое и свежее звучание. Его часто используют в базе композиции, чтобы аромат дольше держался на коже. В готовом парфюме он может напоминать чистое белье или только что выстиранную одежду.

Пачули обладает насыщенным землисто-древесным запахом. В современной парфюмерии его часто сочетают со сладкими, шоколадными и пряными нотами. Так композиция становится глубже и не кажется плоской.

Ветивер обладает сухим древесно-травянистым ароматом с дымными и землистыми оттенками. Его часто выбирают для строгих композиций, в частности мужских и унисекс-парфюмов.

Жасмин и роза могут звучать совершенно по-разному в зависимости от обработки и сочетания с другими нотами. В насыщенных композициях они придают цветочную глубину и выразительность. Жасмин может иметь сладкий, зеленый или даже немного животный оттенок, а роза — свежий, пряный или бархатистый.

Бобы тонка придают духам сладковатое звучание. В них можно почувствовать оттенки ванили, миндаля, сухого сена и легкой табачной ноты. Они хорошо работают в вечерних и гурманских композициях, но не обязательно делают их слишком сладкими.

Кожаные ноты придают аромату сухое, дымное или слегка горьковатое звучание. Они часто встречаются в нишевой парфюмерии и композициях с характером.

Шафран обладает теплым пряным запахом с легкой горчинкой. Он может сделать аромат более насыщенным и заметным. В сочетании с ним часто используют древесные ноты, в частности кедр, который придает сухость, чистоту и более четкое звучание.

Именно сочетание таких нот часто создает ощущение сложного и хорошо продуманного аромата. При этом дорогой аромат не обязательно должен быть тяжелым или очень насыщенным. Иногда нужный эффект дает сдержанная композиция из нескольких качественно подобранных нот.

Ранее мы писали о парфюмерной истории Giorgio Armani, которая началась в 1982 году с аромата, ставшего первым в линейке бренда. С тех пор коллекция значительно расширилась, но духи Armani до сих пор узнаваемы по продуманным композициям и сочетанию цветочных, фруктовых, древесных и восточных нот.

Также Новини.LIVE сообщали, что нишевые духи часто стоят недешево, поэтому покупать сразу целый флакон готовы не все. Пробник позволяет приобрести небольшое количество аромата за меньшие деньги, но такой формат имеет и свои недостатки.