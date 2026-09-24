Аромат із дорогим звучанням: які парфуми справляють незабутнє враження

Парфуми. Фото: magnific

Враження від парфумів залежить не лише від їхньої ціни. Є ноти, які самі по собі часто сприймаються як ознака дорогого аромату. Вони додають композиції глибини, роблять її складнішою та допомагають запаху довше залишатися на шкірі. Тому зовсім не обов’язково шукати найдорожчий флакон у магазині.

Редакція Новини.LIVE розповість, чому варто звернути увагу на склад композиції та на те, як окремі ноти розкриваються разом.

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Ноти, які асоціюються з дорогим звучанням

Амбра додає аромату теплоти та глибини. Вона має трохи солонуватий, смолистий відтінок і добре поєднується із запахом шкіри. Крім того, амброві ноти часто використовують для того, щоб зробити аромат стійкішим.

Сандал має деревний запах із кремовим відтінком. Він не звучить різко, тому добре працює в композиціях, які хочеться сприймати як спокійні та вишукані.

Уд отримують з агарового дерева. Його запах може бути димним, сухим, смолистим і навіть трохи гіркуватим. У парфумерії уд давно пов’язують із насиченими східними композиціями.

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Ірис цінують за характерний пудровий і трохи землистий запах. Сировину для парфумерії отримують із коренів ірису, які потребують тривалого сушіння та витримки. Саме тому ця нота вважається однією з дорогих у парфумерії.

Білий мускус надає аромату чистого та свіжого звучання. Його часто використовують у базі композиції, щоб запах довше тримався на шкірі. У готовому парфумі він може нагадувати чисту білизну або щойно випраний одяг.

Пачулі мають насичений землисто-деревний запах. У сучасній парфумерії їх часто поєднують із солодкими, шоколадними та пряними нотами. Так композиція стає глибшою і не здається плоскою.

Ветивер має сухий деревно-трав’янистий аромат із димними та землистими відтінками. Його часто обирають для строгих композицій, зокрема чоловічих і унісекс-парфумів.

Жасмин і троянда можуть звучати зовсім по-різному залежно від обробки та поєднання з іншими нотами. У насичених композиціях вони додають квіткової глибини та виразності. Жасмин може мати солодкий, зелений або навіть трохи тваринний відтінок, а троянда — свіжий, пряний чи оксамитовий.

Боби тонка додають парфумам солодкуватого звучання. У них можна відчути відтінки ванілі, мигдалю, сухого сіна та легкої тютюнової ноти. Вони добре працюють у вечірніх і гурманських композиціях, але не обов’язково роблять їх надто солодкими.

Шкіряні ноти додають аромату сухого, димного або трохи гіркуватого звучання. Вони часто зустрічаються в нішевій парфумерії та композиціях із характером.

Шафран має теплий пряний запах із легкою гіркуватістю. Він може зробити аромат більш насиченим і помітним. Поруч із ним часто використовують деревні ноти, зокрема кедр, який додає сухості, чистоти та чіткішого звучання.

Саме поєднання таких нот часто створює відчуття складного й добре продуманого аромату. При цьому дорогий запах не обов’язково має бути важким або дуже насиченим. Іноді потрібний ефект дає стримана композиція з кількома якісно підібраними нотами.

Раніше ми писали про парфумерну історію Giorgio Armani, яка почалася у 1982 році з аромату, який став першим у лінійці бренду. Відтоді колекція значно розширилася, але парфуми Armani й досі впізнають за продуманими композиціями та поєднанням квіткових, фруктових, деревних і східних нот.

Також Новини.LIVE повідомляли, що нішеві парфуми часто коштують недешево, тому купувати одразу цілий флакон готові не всі. Розпив дає змогу взяти невелику кількість аромату за менші гроші, але такий формат має і свої недоліки.