Духи. Фото: magnific

Осенью хочется укутаться в теплый шарф, достать любимое пальто и сменить летние духи на что-нибудь более насыщенное. В прохладную погоду интереснее звучат ароматы с нотами древесины, специй, ванили и спелых фруктов. Среди них есть как запах дымного камина, так и сладкая вишня или кофе с молоком. Выбирая духи на холодный сезон, не обязательно искать самую сладкую или самую стойкую композицию.

Новини.LIVE расскажет о пяти ароматах с разным характером, которые помогут подобрать духи под собственное настроение.

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5 ароматов, которые подойдут к осенней погоде

Maison Margiela REPLICA By the Fireplace

Этот аромат ассоциируется с вечером у камина, когда за окном холодно, а в комнате пахнет дровами и поджаренными каштанами. В композиции ощущаются дымные древесные аккорды и сладковатые ноты, которые смягчают общее звучание. By the Fireplace подойдет тем, кому нравятся необычные ароматы с характером. Он не напоминает привычные цветочные духи и может стать удачным выбором для прогулок в прохладную погоду или вечеров в уютном заведении.

Le Labo Santal 33

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В Santal 33 нет приторной сладости, которая иногда надоедает уже через несколько часов. Его основа — сандал, сухие древесные аккорды, папирус и кожаные оттенки. Аромат звучит сдержанно, немного дымно и даже строго.

Этот вариант понравится тем, кто носит пальто, объемные свитера и кожаные куртки и не хочет, чтобы духи напоминали десерт. В то же время Santal 33 стоит попробовать на коже перед покупкой: его звучание может казаться разным в зависимости от человека.

Yves Saint Laurent Libre

Libre сочетает в себе лаванду, цветок апельсина и ванильные оттенки. Благодаря этому аромат не кажется чисто сладким: в нем есть и свежесть, и выразительная цветочная нота. Эти духи подойдут тем, кто ищет аромат на каждый день, но не хочет ограничиваться легкими цитрусовыми композициями. Libre уместен и в офисе, и на вечерней встрече, если наносить его умеренно.

Yves Saint Laurent Black Opium

Кофе, ваниль и белые цветы — именно эти ноты формируют узнаваемый характер Black Opium. Аромат сладкий, насыщенный, с кофейным акцентом, который делает его более интересным, чем обычные ванильные композиции.

Black Opium стоит рассмотреть тем, кто любит яркие духи для вечерних выходов или прохладных дней. Кстати, учитывайте, что на коже аромат может казаться более интенсивным, чем при первом знакомстве в магазине.

Tom Ford Lost Cherry

Lost Cherry построен вокруг сочной вишни, миндаля и сладких аккордов. В нем фруктовая нота звучит густо и насыщенно, а не так свежо, как в легких летних духах. Из-за этого аромат напоминает спелые ягоды, десерт с вишней и миндальным ликером. Он для тех, кому хочется сладкого, но не банального запаха. Lost Cherry подойдет тем, кто стремится сделать духи заметной частью образа.

Как выбрать осенний аромат

Перед покупкой стоит определиться, какие ароматы вам ближе: сухая древесина, пряная лаванда, кофейная горчинка или сладкие фрукты. Не менее важно протестировать духи на коже и дать им хотя бы несколько часов, чтобы раскрыться.

Осенью актуальны композиции, которые не исчезают сразу после выхода на улицу, однако насыщенность не всегда означает лучший результат. Даже сладкий или древесный аромат может оказаться слишком насыщенным в тёплом помещении. Поэтому начинайте с небольшого количества и выбирайте те духи, к которым хочется возвращаться, а не только те, что понравились с первого вдоха.

Ранее мы писали о том, что миндаль в парфюмерии может звучать нежно и сладковато или придавать композиции глубину. В сочетании с другими нотами он создает ароматы, которые узнают даже после того, как человек ушел.

Также Новини.LIVE сообщали, что цена духов не всегда определяет, как они будут звучать на коже. Некоторые ноты придают композиции глубину, сложность и то самое изысканное звучание, которое часто ассоциируют с нишевой парфюмерией. Рассказываем, какие аккорды создают такое впечатление и на что обращать внимание при выборе аромата.