Какие ароматы звучат дешево: 5 признаков неудачной композиции

Девушка распыляет духи себе на руку. Фото: magnific

Что касается аромата, то иногда достаточно нескольких брызг, чтобы понять, какое впечатление он производит. Слишком резкий старт, навязчивая сладость или запах, который часами остается неизменным, часто создают ощущение дешевой композиции. В то же время сама по себе невысокая цена еще ничего не говорит о качестве духов.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что может выдать дешевое звучание парфюма

Спирт перебивает аромат

После нанесения духи могут несколько секунд пахнуть спиртом — это нормально. Настораживает другое: резкий запах не улетучивается, а в первые минуты вместо самой композиции ощущается почти только он.

Отсутствие развития на коже

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Интересные духи постепенно меняются. Через некоторое время одни ноты становятся менее заметными, другие выходят на первый план, а в конце остается база. В простых композициях запах часто держится на одном уровне и почти не меняется в течение всего времени ношения.

Сладость становится слишком навязчивой

Ванильные, карамельные и фруктовые аккорды могут звучать дорого и интересно. Проблема начинается тогда, когда сладкий оттенок становится слишком густым. Тогда духи могут напоминать леденцы, сироп или дешевую ароматизированную косметику.

Фрукты пахнут неестественно

Персик, дыня, манго и другие фруктовые ноты не всегда звучат свежо. В неудачно составленной композиции они могут напоминать ароматизатор, гель для душа или даже чистящее средство.

Мускус звучит слишком резко

Этот компонент часто придает духам стойкость и помогает создать шлейф. Чрезмерное его количество может дать совсем другой эффект — резкий запах стирального порошка или ощущение, что аромат буквально "щекочет" нос.

Почему одни духи звучат дороже других

На восприятие аромата влияет не только стоимость флакона. Важны формула, сочетание компонентов и то, как композиция ведет себя на коже. В продуманном аромате ноты постепенно сменяют друг друга. Сначала композиция звучит ярче, затем становится спокойнее, а через несколько часов раскрывается совсем по-другому. Именно эти переходы придают духам объем.

В простых формулах такого эффекта может не быть. Один аккорд быстро выходит на первый план и остается там надолго. Из-за этого аромат кажется монотонным, резким или слишком синтетическим. Именно так формируется ощущение от духов, которые звучат дешевле, чем стоят.

Ранее мы писали о том, что впечатление от духов не всегда зависит от их стоимости. Некоторые ноты придают композиции глубину и сложность, благодаря чему аромат может звучать дороже своей цены и дольше оставаться на коже.

Также Новини.LIVE сообщали, что прошлой осенью Burberry Goddess часто выбирали для прохладной погоды благодаря теплому ванильному звучанию. В этом сезоне аромат вновь возвращается в число осенних парфюмерных фаворитов: в его композиции сочетаются три вида ванили и лаванда.