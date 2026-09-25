Парфюмы, о которых будут спрашивать: 5 ароматов с роскошным звучанием

Парфюм с ароматом миндаля. Фото: magnific

Миндаль в парфюмерии не относится к наиболее обсуждаемым нотам, но именно он может сделать аромат интереснее и выразительнее. В разных композициях этот аккорд звучит по-разному: придает сладковатые оттенки или подчеркивает глубину аромата. Ароматы с миндальными нотами часто имеют насыщенное звучание и оставляют заметный шлейф.

Издание Новини.LIVE со ссылкой на In Journal расскажет о духах, в композициях которых миндаль играет важную роль.

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Роскошные духи с нотами миндаля

Tom Ford Lost Cherry

Lost Cherry от Tom Ford давно привлекает внимание ценителей насыщенных гурманских ароматов. В композиции сочетаются вишня, миндаль, слива, ваниль и корица. Миндальный аккорд придает аромату характерную сладость и удачно сочетается с сочной вишней. В результате аромат получается теплым, ярким и достаточно насыщенным.

Van Cleef & Arpels Bois d'Amande

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Bois d'Amande от Van Cleef & Arpels понравится тем, кто предпочитает более спокойные древесные композиции со сладковатыми нотами. В аромате сочетаются лимон, миндаль, кедр, ваниль и мускус. Цитрусовые ноты придают свежесть, тогда как миндаль и ваниль делают композицию более приятной.

Kilian Paris Rolling in Love

Rolling in Love от Kilian Paris построен вокруг чувственных нот. Миндаль здесь сочетается с ирисом и мускусом, благодаря чему аромат звучит нежно, но в то же время достаточно выразительно. Эту композицию можно носить в любое время года. Она также не привязана к конкретному поводу, поэтому подойдет и для обычного дня, и для вечернего выхода.

Marc Jacobs Perfect

В Marc Jacobs Perfect миндаль представлен в необычном сочетании с нарциссом, ревенем и миндальным молоком. Именно молочная нота придает композиции мягкость. Аромат получается сладковатым, но без излишней тяжести, поэтому может понравиться поклонницам более нежных гурманских парфюмов.

Guerlain L'Art & La Matière Oud Nude

Oud Nude от Guerlain — насыщенный древесно-гурманский аромат, который лучше всего подходит для прохладного времени года. В начале композиции звучат миндаль и тмин. Далее раскрываются кедр и малина, а в базе остаются ваниль, уд и сандал. Сочетание теплых древесных и сладковатых нот делает аромат глубоким и стойким.

Миндаль может быть совершенно разным в парфюмерных композициях. В одном аромате он подчеркивает сладость, в другом придает кремовость, а в третьем красиво оттеняет древесные или цветочные аккорды. Именно поэтому духи с этой нотой могут понравиться людям с разными вкусами.

Ранее мы писали о том, что в парфюмерии становится все больше необычных сочетаний: фисташковый крем, банан, манго и маракуйя появляются рядом с дымным удом. В то же время меняется и отношение к шлейфу — все больше ароматов строятся на нотах земли, мха, корней и древесины.

Также Новини.LIVE сообщали, что с наступлением холодов любимые духи могут звучать на коже совсем по-другому. Аромат, который летом оставлял заметный шлейф до вечера, осенью может быстрее становиться почти незаметным — на его стойкость влияют температура и состояние кожи. Поэтому стоит соблюдать некоторые правила.