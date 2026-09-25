Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Когда аромат говорит за вас: 5 парфюмов с незабываемым шлейфом

Когда аромат говорит за вас: 5 парфюмов с незабываемым шлейфом

Ua ru
25 сентября 2026 09:41
Парфюмы, о которых будут спрашивать: 5 ароматов с роскошным звучанием
Парфюм с ароматом миндаля. Фото: magnific

Миндаль в парфюмерии не относится к наиболее обсуждаемым нотам, но именно он может сделать аромат интереснее и выразительнее. В разных композициях этот аккорд звучит по-разному: придает сладковатые оттенки или подчеркивает глубину аромата. Ароматы с миндальными нотами часто имеют насыщенное звучание и оставляют заметный шлейф.

Издание Новини.LIVE со ссылкой на In Journal расскажет о духах, в композициях которых миндаль играет важную роль.

Реклама

Роскошные духи с нотами миндаля

Tom Ford Lost Cherry

Lost Cherry от Tom Ford давно привлекает внимание ценителей насыщенных гурманских ароматов. В композиции сочетаются вишня, миндаль, слива, ваниль и корица. Миндальный аккорд придает аромату характерную сладость и удачно сочетается с сочной вишней. В результате аромат получается теплым, ярким и достаточно насыщенным.

Van Cleef & Arpels Bois d'Amande

Читайте также:

Bois d'Amande от Van Cleef & Arpels понравится тем, кто предпочитает более спокойные древесные композиции со сладковатыми нотами. В аромате сочетаются лимон, миндаль, кедр, ваниль и мускус. Цитрусовые ноты придают свежесть, тогда как миндаль и ваниль делают композицию более приятной.

Kilian Paris Rolling in Love

Rolling in Love от Kilian Paris построен вокруг чувственных нот. Миндаль здесь сочетается с ирисом и мускусом, благодаря чему аромат звучит нежно, но в то же время достаточно выразительно. Эту композицию можно носить в любое время года. Она также не привязана к конкретному поводу, поэтому подойдет и для обычного дня, и для вечернего выхода.

Marc Jacobs Perfect

В Marc Jacobs Perfect миндаль представлен в необычном сочетании с нарциссом, ревенем и миндальным молоком. Именно молочная нота придает композиции мягкость. Аромат получается сладковатым, но без излишней тяжести, поэтому может понравиться поклонницам более нежных гурманских парфюмов.

Guerlain L'Art & La Matière Oud Nude

Oud Nude от Guerlain — насыщенный древесно-гурманский аромат, который лучше всего подходит для прохладного времени года. В начале композиции звучат миндаль и тмин. Далее раскрываются кедр и малина, а в базе остаются ваниль, уд и сандал. Сочетание теплых древесных и сладковатых нот делает аромат глубоким и стойким.

Миндаль может быть совершенно разным в парфюмерных композициях. В одном аромате он подчеркивает сладость, в другом придает кремовость, а в третьем красиво оттеняет древесные или цветочные аккорды. Именно поэтому духи с этой нотой могут понравиться людям с разными вкусами.

Ранее мы писали о том, что в парфюмерии становится все больше необычных сочетаний: фисташковый крем, банан, манго и маракуйя появляются рядом с дымным удом. В то же время меняется и отношение к шлейфу — все больше ароматов строятся на нотах земли, мха, корней и древесины.

Также Новини.LIVE сообщали, что с наступлением холодов любимые духи могут звучать на коже совсем по-другому. Аромат, который летом оставлял заметный шлейф до вечера, осенью может быстрее становиться почти незаметным — на его стойкость влияют температура и состояние кожи. Поэтому стоит соблюдать некоторые правила.

духи аромат стиль запах женские духи
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации