Парфуми, про які запитуватимуть: 5 ароматів із розкішним звучанням

Парфуми з мигдалем. Фото: magnific

Мигдаль у парфумерії не належить до найчастіше обговорюваних нот, але саме він може зробити аромат цікавішим і виразнішим. У різних композиціях цей акорд звучить по-різному: додає солодкуватих відтінків або підкреслює глибину запаху. Аромати з мигдалевими нотами часто мають насичене звучання та залишають помітний шлейф.

Видання Новини.LIVE з посиланням на In Journal розповість про парфуми, у композиціях яких мигдаль відіграє важливу роль.

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Розкішні парфуми з нотами мигдалю

Tom Ford Lost Cherry

Lost Cherry від Tom Ford давно привертає увагу поціновувачів насичених гурманських ароматів. У композиції поєдналися вишня, мигдаль, слива, ваніль і кориця. Мигдальний акорд тут додає аромату характерної солодкості та вдало поєднується з соковитою вишнею. У результаті запах виходить теплим, яскравим і досить насиченим.

Van Cleef & Arpels Bois d'Amande

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Bois d'Amande від Van Cleef & Arpels сподобається тим, хто віддає перевагу спокійнішим деревним композиціям із солодкуватими нотами. У ароматі поєдналися лимон, мигдаль, кедр, ваніль і мускус. Цитрусові ноти додають свіжості, тоді як мигдаль і ваніль роблять композицію приємнішою.

Kilian Paris Rolling in Love

Rolling in Love від Kilian Paris побудований навколо чуттєвих нот. Мигдаль тут поєднується з ірисом і мускусом, завдяки чому аромат звучить ніжно, але водночас досить виразно. Цю композицію можна носити в різні пори року. Вона також не прив'язана до конкретного приводу, тому підійде і для звичайного дня, і для вечірнього виходу.

Marc Jacobs Perfect

У Marc Jacobs Perfect мигдаль представлений у незвичному поєднанні з нарцисом, ревенем і мигдалевим молоком. Саме молочна нота додає композиції м'якості. Аромат виходить солодкуватим, але без надмірної важкості, тому може сподобатися прихильницям більш ніжних гурманських парфумів.

Guerlain L'Art & La Matière Oud Nude

Oud Nude від Guerlain — насичений деревно-гурманський аромат, який найкраще пасує для прохолодної пори року. На початку композиції звучать мигдаль і кмин. Далі розкриваються кедр та малина, а в базі залишаються ваніль, уд і сандал. Поєднання теплих деревних і солодкуватих нот робить аромат глибоким та стійким.

Мигдаль може бути зовсім різним у парфумерних композиціях. В одному ароматі він підкреслює солодкість, в іншому додає кремовості, а в третьому гарно відтіняє деревні чи квіткові акорди. Саме тому парфуми з цією нотою можуть сподобатися людям із різними смаками.

Раніше ми писали про те, що у парфумерії стає більше незвичних поєднань: фісташковий крем, банан, манго та маракуя з’являються поруч із димним удом. Водночас змінюється й ставлення до шлейфу — дедалі більше ароматів будуються на нотах землі, моху, коріння та деревини.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з настанням холодів улюблені парфуми можуть звучати на шкірі зовсім інакше. Аромат, який влітку залишав помітний шлейф до вечора, восени може швидше ставати майже непомітним — на його стійкість впливають температура та стан шкіри. Тому варто дотримуватися деяких правил.