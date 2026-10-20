Парфуми. Фото: magnific

Восени хочеться загорнутися в теплий шарф, дістати улюблене пальто й змінити літні парфуми на щось насиченіше. У прохолодну погоду цікавіше звучать аромати з нотами деревини, спецій, ванілі та стиглих фруктів. Серед них є як запах димного каміна, так і солодка вишня чи кава з молоком. Вибираючи парфуми на холодний сезон, не обов'язково шукати найсолодшу або найстійкішу композицію.

Новини.LIVE розповість про п'ять ароматів із різним характером, які допоможуть підібрати парфуми під власний настрій.

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5 ароматів, які пасуватимуть осінній погоді

Maison Margiela REPLICA By the Fireplace

Цей аромат асоціюється з вечором біля каміна, коли за вікном холодно, а в кімнаті пахне дровами та підсмаженими каштанами. У композиції відчуваються димні деревні акорди й солодкуваті ноти, які пом'якшують загальне звучання. By the Fireplace підійде тим, кому подобаються незвичайні запахи з характером. Він не нагадує звичні квіткові парфуми й може стати вдалим вибором для прогулянок у прохолодну погоду або вечорів у затишному закладі.

Le Labo Santal 33

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У Santal 33 немає приторної солодкості, яка іноді набридає вже за кілька годин. Його основа — сандал, сухі деревні акорди, папірус і шкіряні відтінки. Аромат звучить стримано, трохи димно й навіть суворо.

Цей варіант сподобається тим, хто носить пальта, об'ємні светри та шкіряні куртки й не хоче, щоб парфуми нагадували десерт. Водночас Santal 33 варто спробувати на шкірі перед купівлею: його звучання може здаватися різним залежно від людини.

Yves Saint Laurent Libre

Libre поєднує лаванду, квітку апельсина та ванільні відтінки. Завдяки цьому аромат не здається суто солодким: у ньому є і свіжість, і виразна квіткова частина. Ці парфуми підійдуть тим, хто шукає аромат на кожен день, але не хоче обмежуватися легкими цитрусовими композиціями. Libre доречний і в офісі, і на вечірній зустрічі, якщо наносити його помірно.

Yves Saint Laurent Black Opium

Кава, ваніль і білі квіти — саме ці ноти формують упізнаваний характер Black Opium. Аромат солодкий, насичений, із кавовим акцентом, який робить його цікавішим за звичайні ванільні композиції.

Black Opium варто розглянути тим, хто любить помітні парфуми для вечірніх виходів або прохолодних днів. До речі, враховуйте, що на шкірі аромат може здаватися інтенсивнішим, ніж під час першого знайомства в магазині.

Tom Ford Lost Cherry

Lost Cherry побудований навколо соковитої вишні, мигдалю та солодких акордів. У ньому фруктова нота звучить густо й насичено, а не так свіжо, як у легких літніх парфумах. Через це аромат нагадує стиглі ягоди, десерт із вишнею та мигдальним лікером. Він для тих, кому хочеться солодкого, але не банального запаху. Lost Cherry пасуватиме тим, хто прагне зробити парфуми помітною частиною образу.

Як вибрати осінній аромат

Перед купівлею варто визначитися, які запахи вам ближчі: суха деревина, пряна лаванда, кавова гірчинка чи солодкі фрукти. Не менш важливо протестувати парфуми на шкірі й дати їм хоча б кілька годин, щоб розкритися.

Восени актуальні композиції, які не зникають одразу після виходу на вулицю, проте насиченість не завжди означає кращий результат. Навіть солодкий або деревний аромат може виявитися надто гучним у теплому приміщенні. Тому починайте з невеликої кількості й обирайте ті парфуми, до яких хочеться повертатися, а не лише ті, що сподобалися з першого вдиху.

Раніше ми писали про те, що мигдаль у парфумерії може звучати ніжно й солодкувато або додавати композиції глибини. У поєднанні з іншими нотами він створює аромати, які впізнають навіть після того, як людина пішла.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ціна парфумів не завжди визначає, як вони звучатимуть на шкірі. Деякі ноти надають композиції глибини, складності й того самого вишуканого звучання, яке часто асоціюють із нішевою парфумерією. Розповідаємо, які акорди створюють таке враження та на що звертати увагу під час вибору аромату.