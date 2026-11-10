Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: magnific

Не обов’язково витрачати великі гроші, щоб знайти парфуми, які пахнуть на мільйон. Деякі композиції запам’ятовуються з першого знайомства, а їхню вартість складно вгадати за самим запахом. Причому серед таких знахідок є аромати від відомих парфумерних брендів, які давно заслужили увагу поціновувачів.

Новини.LIVE розповість про три такі аромати, які можуть здатися набагато дорожчими, ніж коштують насправді.

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Lancôme — La Nuit Trésor

La Nuit Trésor від Lancôme сподобається тим, хто любить солодкі парфуми, які відчуваються навіть через кілька годин після нанесення. Аромат випустили у 2015 році. Його створили парфумери Крістоф Рейно та Амандін Марі. У композиції є ягідні, квіткові та солодкі ноти, серед яких особливо помітні троянда, ваніль і праліне.

Запах нагадує десерт із фруктами та солодкою начинкою, але не зводиться до звичайної кондитерської солодкості. Він насичений і досить помітний для оточення. La Nuit Trésor доречно наносити перед вечірньою прогулянкою, побаченням або святковою вечерею. Водночас із кількістю розпилень краще не перебільшувати: аромат і без того добре тримається на шкірі.

Lalique — Encre Noire

Encre Noire від Lalique сподобається чоловікам, яким не до душі солодкі та надто звичні парфуми. Тут зовсім інший запах: вологе дерево, хвойний ліс і легка димність. Основу композиції складають ветивер і кипарис. Через це аромат виходить трохи суворим і зовсім не схожим на типові чоловічі парфуми з мас-маркету.

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Encre Noire не намагається сподобатися кожному. Комусь він нагадає прогулянку осіннім лісом після дощу, а комусь здасться надто землистим. Саме тому перед купівлею його краще спробувати на шкірі. Окремий плюс — доступна ціна: Lalique пропонує запах, який за своїм звучанням легко сплутати з набагато дорожчою нішевою парфумерією.

Dior — Hypnotic Poison

Hypnotic Poison від Dior — знахідка для тих, хто любить ваніль, мигдаль і солодкі запахи. Парфуми з'явилися у 1998 році, але досі привертають увагу прихильниць насиченої парфумерії. Першими відчуваються гіркий мигдаль і кмин, потім до них приєднується жасмин, а згодом залишається солодка ваніль із мускусом.

У цього аромату є цікава особливість: він нагадує солодкий мигдальний десерт, але водночас має трохи пряний запах. Hypnotic Poison не назвеш легким парфумом на кожен день, особливо якщо ви не любите, коли запах довго залишається в повітрі. Натомість шанувальниці ванільних композицій точно оцінять його насиченість. Це той випадок, коли кількох розпилень цілком достатньо.

Раніше ми писали про те, що не завжди дорогий флакон означає, що аромат звучатиме вишукано. Різкий запах спирту, надмірна солодкість і композиція, яка майже не змінюється після нанесення, можуть зіпсувати перше враження від парфумів. Є кілька ознак, за якими можна розпізнати таке звучання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мигдаль може надати парфумам ніжної солодкості, зробити аромат глибшим або додати йому характерного теплого звучання. У деяких композиціях ця нота стає головною родзинкою, завдяки якій аромат запам’ятовується й залишає помітний шлейф.