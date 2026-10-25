Флакони з парфумами. Фото: pixabay

Не кожній жінці до вподоби солодкі квіткові композиції, які нагадують про весну чи романтичне побачення. Комусь ближчі насичені аромати, трохи зухвалі, з помітним шлейфом. Такі парфуми можуть стати не просто завершенням образу, а деталлю, за якою людину впізнають навіть без слів. У цьому матеріалі відібрані чотири парфуми, які здатні стати впізнаваною частиною образу.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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4 парфуми для жінок із сильним характером

Chanel Coco Mademoiselle Intense

Вдалий варіант для тих, кому подобається класична елегантність, але не хочеться пахнути надто стримано. У цьому ароматі спочатку відчуваються цитрусові ноти, а згодом на перший план виходять пачулі, теплі деревні акорди та амброві відтінки. Композиція насиченіша за звичайну Coco Mademoiselle, тому її можна обрати для вечірнього виходу або дня, коли хочеться додати образу виразності.

Yves Saint Laurent Libre Intense

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У Libre Intense від Yves Saint Laurent є цікава суперечність: лаванда, яку часто пов'язують із чоловічою парфумерією, тут звучить поряд із квітами апельсина та ваніллю. Завдяки цьому аромат не здається ані суто солодким, ані надто свіжим. Він насичений і помітний, із відчутною квітковою частиною. Такий парфум пасуватиме жінкам, які люблять виразні композиції та не прагнуть обирати між ніжністю й рішучістю. Водночас із кількістю розпилень краще не перебільшувати: насиченість Libre Intense відчутна вже на початку.

Tom Ford Black Orchid

Аромат для тих, кому швидко набридають передбачувані парфумерні композиції. У ньому переплітаються темні квіткові акорди, пачулі, пряні відтінки та характерна землиста нота трюфеля. Звучання густе, злегка загадкове, без очевидної легкості цитрусових ароматів. Black Orchid може сподобатися жінкам, які люблять чорний одяг, виразні аксесуари й образи з драматичним настроєм. Проте це не той випадок, коли парфум варто купувати навмання: його незвичний характер краще спершу оцінити на власній шкірі.

Dior Pure Poison

Pure Poison від Dior розкривається інакше. Тут головну роль відіграють білі квіти, зокрема жасмин, гарденія та квіти апельсина. Мускусні й деревні відтінки додають композиції глибини, а квіткове звучання залишається помітним і виразним. Цей аромат підійде тим, хто віддає перевагу чистим, квітковим композиціям замість карамельної солодкості.

Усі чотири парфуми різні: Coco Mademoiselle Intense звучить елегантно, Libre Intense поєднує квіти з ванільною насиченістю, Black Orchid тяжіє до темних і пряних акордів, а Pure Poison розкриває загадкову сторону парфумерії. Перед покупкою варто нанести аромат на шкіру й дати йому кілька годин: перше враження не завжди збігається з тим, як композиція розкриється згодом.

Раніше ми писали про п’ять ароматів, які покупці обирають знову і знову. Для осені не обов’язково шукати лише важкі деревні композиції: комусь більше до душі ваніль і мускус, а комусь — квіткові або фруктові ноти.

Також Новини.LIVE повідомляли, які ноти надають аромату дорогого звучання. Амбра, сандал, уд, ірис і шкіряні акорди додають композиціям глибини та виразності, але багато залежить і від того, як вони поєднуються між собою.