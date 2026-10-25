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Главная Мода Для уверенных в себе женщин: 3 аромата с сильным шлейфом

Для уверенных в себе женщин: 3 аромата с сильным шлейфом

Ua ru
25 октября 2026 19:41
Chanel, YSL, Tom Ford и Dior: 4 аромата для женщин, которые знают себе цену pixabay
Флаконы с духами. Фото: pixabay

Не каждой женщине по душе сладкие цветочные композиции, напоминающие о весне или романтическом свидании. Кому-то ближе насыщенные ароматы, немного дерзкие, с заметным шлейфом. Такие духи могут стать не просто завершающим штрихом образа, а деталью, по которой человека узнают даже без слов. В этом материале отобраны четыре аромата, способные стать узнаваемой частью образа.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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4 парфюма для женщин с сильным характером

Chanel Coco Mademoiselle Intense

Удачный вариант для тех, кому нравится классическая элегантность, но не хочется пахнуть слишком сдержанно. В этом аромате сначала ощущаются цитрусовые ноты, а затем на первый план выходят пачули, теплые древесные аккорды и амбровые оттенки. Композиция более насыщенная, чем у обычной Coco Mademoiselle, поэтому ее можно выбрать для вечернего выхода или дня, когда хочется придать образу выразительности.

Yves Saint Laurent Libre Intense

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В Libre Intense от Yves Saint Laurent есть интересное противоречие: лаванда, которую часто ассоциируют с мужской парфюмерией, здесь звучит наряду с цветами апельсина и ванилью. Благодаря этому аромат не кажется ни чисто сладким, ни слишком свежим. Он насыщенный и заметный, с ощутимой цветочной нотой. Такой парфюм подойдет женщинам, которые любят выразительные композиции и не стремятся выбирать между нежностью и решительностью. В то же время с количеством распылений лучше не переусердствовать: насыщенность Libre Intense ощутима уже с самого начала.

Tom Ford Black Orchid

Аромат для тех, кому быстро надоедают предсказуемые парфюмерные композиции. В нем переплетаются темные цветочные аккорды, пачули, пряные оттенки и характерная землистая нота трюфеля. Звучание густое, слегка загадочное, без очевидной легкости цитрусовых ароматов. Black Orchid может понравиться женщинам, которые любят черную одежду, выразительные аксессуары и образы с драматическим настроением. Однако это не тот случай, когда духи стоит покупать наугад: его необычный характер лучше сначала оценить на собственной коже.

Dior Pure Poison

Pure Poison от Dior раскрывается иначе. Здесь главную роль играют белые цветы, в частности жасмин, гардения и цветы апельсина. Мускусные и древесные оттенки придают композиции глубину, а цветочное звучание остается заметным и выразительным. Этот аромат подойдет тем, кто предпочитает чистые, цветочные композиции вместо карамельной сладости.

Все четыре парфюма разные: Coco Mademoiselle Intense звучит элегантно, Libre Intense сочетает цветы с ванильной насыщенностью, Black Orchid тяготеет к темным и пряным аккордам, а Pure Poison раскрывает загадочную сторону парфюмерии. Перед покупкой стоит нанести аромат на кожу и дать ему несколько часов: первое впечатление не всегда совпадает с тем, как композиция раскроется со временем.

Ранее мы писали о пяти ароматах, которые покупатели выбирают снова и снова. Для осени не обязательно искать только тяжелые древесные композиции: кому-то больше по душе ваниль и мускус, а кому-то — цветочные или фруктовые ноты.

Также Новини.LIVE сообщали, какие ноты придают аромату дорогое звучание. Амбра, сандал, уд, ирис и кожаные аккорды добавляют композициям глубины и выразительности, но многое зависит и от того, как они сочетаются между собой.

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Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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