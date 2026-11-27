Модная альтернатива натуральному меху: самые интересные шубы сезона
Шуба уже давно перестала быть одеждой, которую достают из шкафа только для особых случаев. В сезоне осень-зима 2026/27 дизайнеры предлагают носить ее каждый день, экспериментируя с длиной, силуэтами и фактурой меха. В целом, есть пять моделей, на которые стоит обратить внимание при выборе зимней верхней одежды.
Новини.LIVE со ссылкой на Elle расскажут о них подробнее.
Длинные шубы
Шубы почти до пола — выбор для тех, кто любит выразительную верхнюю одежду. В коллекциях Stella McCartney, Christian Siriano и AKNVAS появились модели прямого и слегка расширенного кроя. Одни дизайнеры сделали ставку на большие воротники и широкие лацканы, другие — на объемные рукава и пушистый мех.
Здесь важно учитывать длину ворса. Гладкий мех подчеркивает четкость силуэта, а длинный и пушистый придает шубе объем. Для повседневных образов можно выбрать шоколадный, карамельный, молочный или черный оттенок.
Укороченные шубы
Короткие шубы напоминают объемные жакеты и не скрывают весь образ под слоем меха. В Toteme, AKNVAS и Marni представили модели до талии и верхней части бедер. Среди них есть как сдержанные варианты с лаконичным воротником, так и жакеты с выразительными плечами и контрастными цветами.
Такой крой стоит рассмотреть тем, кто часто носит широкие брюки, джинсы с высокой посадкой или длинные юбки. Интересный контраст создают гладкие ткани в сочетании с пушистым верхом.
А если хочется приобрести одну шубу на несколько сезонов, лучше присмотреться к моделям без лишнего декора.
Шубы с поясом
Свободный силуэт приобретает иную форму благодаря поясу. В коллекциях Saint Laurent, Valentino и Bottega Veneta дизайнеры показали, как можно подчеркнуть талию, не отказываясь от объема меха. Широкий пояс собирает ткань на талии, а плечи и рукава остаются объемными. Отдельный акцент — кожаные ремни, контрастирующие с ворсом. Носить такие шубы можно с высокими сапогами, узкими брюками и юбками миди.
Шубы с анималистическим принтом
Леопардовый принт уже давно вышел за пределы платьев и сумок. Теперь оно появляется и на зимней верхней одежде. Givenchy, Gucci и Celine представили свои варианты анималистических мотивов: от заметных пятен до узоров, напоминающих естественную окраску меха.
Такая шуба сама по себе привлекает внимание, поэтому для повседневного образа достаточно добавить к ней джинсы, однотонный свитер и сапоги. В то же время подиумные образы демонстрируют другой подход: принт можно сочетать с цветными платьями, необычными фактурами и яркими аксессуарами.
Шубы с длинным ворсом
В этом сезоне дизайнеры экспериментируют не только с фасонами, но и с самой фактурой меха. Внимание привлекают шубы с длинным неравномерным ворсом, который создает движение и меняет вид изделия в зависимости от освещения. В отличие от гладких моделей, такое меховое изделие не требует дополнительных декоративных деталей, ведь именно его текстура становится главной особенностью одежды.
Если длинношерстная шуба кажется слишком смелым приобретением, стоит сочетать ее с простыми вещами: прямыми джинсами, лаконичными брюками и обувью без излишнего декора. Так фактурная верхняя одежда останется главным акцентом.
Ранее мы писали о том, что этой зимой дизайнеры предлагают альтернативу привычным пуховикам и шубам — куртки с большими меховыми воротниками. Именно эта деталь превращает верхнюю одежду в заметный акцент и придает ей ретро-характер. Модель уже появилась в коллекциях сезона осень-зима 2026/2027, поэтому есть шанс, что вскоре ее можно будет увидеть и на городских улицах.
Также мы сообщали, что шарф может как завершить зимний образ, так и испортить его неудачным сочетанием с верхней одеждой. Объемный вязаный аксессуар смотрится с пуховиком иначе, чем тонкий шерстяной шарф с классическим пальто. Поэтому перед покупкой стоит разобраться, какие модели подходят к разным фасонам курток и пальто и на что обращать внимание при выборе.