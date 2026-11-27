Девушка в красивой шубе. Фото: magnific

Шуба уже давно перестала быть одеждой, которую достают из шкафа только для особых случаев. В сезоне осень-зима 2026/27 дизайнеры предлагают носить ее каждый день, экспериментируя с длиной, силуэтами и фактурой меха. В целом, есть пять моделей, на которые стоит обратить внимание при выборе зимней верхней одежды.

Новини.LIVE со ссылкой на Elle расскажут о них подробнее.

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Длинные шубы

Шубы почти до пола — выбор для тех, кто любит выразительную верхнюю одежду. В коллекциях Stella McCartney, Christian Siriano и AKNVAS появились модели прямого и слегка расширенного кроя. Одни дизайнеры сделали ставку на большие воротники и широкие лацканы, другие — на объемные рукава и пушистый мех.

Stella McCartney. Фото из Elle

Здесь важно учитывать длину ворса. Гладкий мех подчеркивает четкость силуэта, а длинный и пушистый придает шубе объем. Для повседневных образов можно выбрать шоколадный, карамельный, молочный или черный оттенок.

Укороченные шубы

Короткие шубы напоминают объемные жакеты и не скрывают весь образ под слоем меха. В Toteme, AKNVAS и Marni представили модели до талии и верхней части бедер. Среди них есть как сдержанные варианты с лаконичным воротником, так и жакеты с выразительными плечами и контрастными цветами.

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Такой крой стоит рассмотреть тем, кто часто носит широкие брюки, джинсы с высокой посадкой или длинные юбки. Интересный контраст создают гладкие ткани в сочетании с пушистым верхом.

Toteme. Фото из Elle

А если хочется приобрести одну шубу на несколько сезонов, лучше присмотреться к моделям без лишнего декора.

Шубы с поясом

Свободный силуэт приобретает иную форму благодаря поясу. В коллекциях Saint Laurent, Valentino и Bottega Veneta дизайнеры показали, как можно подчеркнуть талию, не отказываясь от объема меха. Широкий пояс собирает ткань на талии, а плечи и рукава остаются объемными. Отдельный акцент — кожаные ремни, контрастирующие с ворсом. Носить такие шубы можно с высокими сапогами, узкими брюками и юбками миди.

Valentino. Фото из Elle

Шубы с анималистическим принтом

Леопардовый принт уже давно вышел за пределы платьев и сумок. Теперь оно появляется и на зимней верхней одежде. Givenchy, Gucci и Celine представили свои варианты анималистических мотивов: от заметных пятен до узоров, напоминающих естественную окраску меха.

Givenchy. Фото от Elle

Такая шуба сама по себе привлекает внимание, поэтому для повседневного образа достаточно добавить к ней джинсы, однотонный свитер и сапоги. В то же время подиумные образы демонстрируют другой подход: принт можно сочетать с цветными платьями, необычными фактурами и яркими аксессуарами.

Шубы с длинным ворсом

В этом сезоне дизайнеры экспериментируют не только с фасонами, но и с самой фактурой меха. Внимание привлекают шубы с длинным неравномерным ворсом, который создает движение и меняет вид изделия в зависимости от освещения. В отличие от гладких моделей, такое меховое изделие не требует дополнительных декоративных деталей, ведь именно его текстура становится главной особенностью одежды.

Bottega Veneta. Фото из Elle

Если длинношерстная шуба кажется слишком смелым приобретением, стоит сочетать ее с простыми вещами: прямыми джинсами, лаконичными брюками и обувью без излишнего декора. Так фактурная верхняя одежда останется главным акцентом.

Ранее мы писали о том, что этой зимой дизайнеры предлагают альтернативу привычным пуховикам и шубам — куртки с большими меховыми воротниками. Именно эта деталь превращает верхнюю одежду в заметный акцент и придает ей ретро-характер. Модель уже появилась в коллекциях сезона осень-зима 2026/2027, поэтому есть шанс, что вскоре ее можно будет увидеть и на городских улицах.

Также мы сообщали, что шарф может как завершить зимний образ, так и испортить его неудачным сочетанием с верхней одеждой. Объемный вязаный аксессуар смотрится с пуховиком иначе, чем тонкий шерстяной шарф с классическим пальто. Поэтому перед покупкой стоит разобраться, какие модели подходят к разным фасонам курток и пальто и на что обращать внимание при выборе.