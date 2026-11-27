Дівчина в гарній шубі. Фото: magnific

Шуба давно перестала бути одягом, який дістають із шафи лише для особливих виходів. У сезоні осінь-зима 2026/27 дизайнери пропонують носити її щодня, експериментуючи з довжиною, силуетами та фактурою хутра. В цілому, є п’ять моделей, на які варто звернути увагу під час вибору зимового верхнього одягу.

Новини.LIVE з посиланням на Elle розповість про них детальніше.

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Довгі шуби

Шуби майже до підлоги — вибір для тих, хто любить виразний верхній одяг. У колекціях Stella McCartney, Christian Siriano та AKNVAS з'явилися моделі прямого й трохи розширеного крою. Одні дизайнери зробили ставку на великі коміри та широкі лацкани, інші — на об'ємні рукави й пухнасте хутро.

Stella McCartney. Фото від Elle

Тут важливо врахувати довжину ворсу. Гладке хутро підкреслює чіткість силуету, а довге й пухке додає шубі об'єму. Для щоденних образів можна вибрати шоколадний, карамельний, молочний або чорний відтінок.

Укорочені шуби

Короткі шуби нагадують об'ємні жакети й не приховують увесь образ під шаром хутра. У Toteme, AKNVAS та Marni представили моделі до талії та верхньої частини стегон. Серед них є як стримані варіанти з лаконічним коміром, так і жакети з виразними плечима та контрастними кольорами.

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Такий крій варто розглянути тим, хто часто носить широкі штани, джинси з високою посадкою або довгі спідниці. Цікавий контраст створюють гладкі тканини в поєднанні з пухнастим верхом.

Toteme. Фото від Elle

А якщо хочеться придбати одну шубу на кілька сезонів, краще придивитися до моделей без зайвого декору.

Шуби з поясом

Вільний силует отримує іншу форму завдяки поясу. У колекціях Saint Laurent, Valentino та Bottega Veneta дизайнери показали, як можна підкреслити талію, не відмовляючись від об'єму хутра. Широкий пояс збирає тканину на талії, а плечі й рукави залишаються об'ємними. Окремий акцент — шкіряні ремені, які контрастують із ворсом. Носити такі шуби можна з високими чоботами, вузькими штанами та спідницями міді.

Valentino. Фото від Elle

Шуби з анімалістичним принтом

Леопардове забарвлення вже давно вийшло за межі суконь і сумок. Тепер воно з'являється і на зимовому верхньому одязі. Givenchy, Gucci та Celine представили власні варіанти анімалістичних мотивів: від помітних плям до візерунків, що нагадують природне забарвлення хутра.

Givenchy. Фото від Elle

Така шуба сама привертає увагу, тому для повсякденного виходу достатньо додати до неї джинси, однотонний светр і чоботи. Водночас подіумні образи показують інший підхід: принт можна поєднувати з кольоровими сукнями, незвичними фактурами та яскравими аксесуарами.

Шуби з довгим ворсом

Цього сезону дизайнери експериментують не лише з фасонами, а й із самою фактурою хутра. Увагу привертають шуби з довгим нерівномірним ворсом, який створює рух і змінює вигляд виробу залежно від освітлення. На відміну від гладких моделей, таке хутро не потребує додаткових декоративних деталей, адже саме його текстура стає головною особливістю одягу.

Bottega Veneta. Фото від Elle

Якщо довгошерста шуба здається надто сміливим придбанням, варто поєднувати її з простими речами: прямими джинсами, лаконічними брюками та взуттям без надмірного декору. Так фактурний верхній одяг залишатиметься головним акцентом.

Раніше ми писали про те, що цієї зими дизайнери пропонують альтернативу звичним пуховикам і шубам — куртки з великими хутряними комірами. Саме ця деталь перетворює верхній одяг на помітний акцент і додає йому ретрохарактеру. Модель уже з’явилася в колекціях сезону осінь-зима 2026/2027, тож є шанс, що незабаром її можна буде побачити й на міських вулицях.

Також ми повідомляли, що шарф може як завершити зимовий образ, так і зіпсувати його невдалим поєднанням із верхнім одягом. Об’ємний в’язаний аксесуар має інший вигляд із пуховиком, ніж тонкий вовняний шарф із класичним пальтом. Тож перед покупкою варто розібратися, які моделі пасують до різних фасонів курток і пальт та на що звертати увагу під час вибору.