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Главная Мода Маникюр на переходный сезон: этот оттенок идеально подходит для сентября

Маникюр на переходный сезон: этот оттенок идеально подходит для сентября

Ua ru
25 сентября 2026 13:52
Какой маникюр сделать в сентябре: этот оттенок заменит классику
Маникюр. Фото: magnific

Стилисты отмечают, что яркие розовые и коралловые лаки постепенно уходят на второй план. Сейчас в центре внимания более насыщенные и теплые оттенки. Один из них — оттенок жженого апельсина. Он напоминает смесь терракоты, меди и карамели, но без выраженной желтизны. Именно такой маникюр стоит попробовать этой осенью.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media расскажет об этом трендовом оттенке подробнее.

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Какой маникюр подходит именно для переходного сезона

В этом цвете сочетается тепло, которого так хочется осенью, но в то же время он остается достаточно насыщенным и заметным. На руках такой маникюр выглядит однозначно очень эффектно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цвет "жженый апельсин" смело можно сочетать с одеждой в коричневых, бежевых и шоколадных оттенках. Он также хорошо смотрится с вещами из кожи, замши и плотного трикотажа. Поэтому такой маникюр не придется подстраивать под каждый образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнить его можно золотыми украшениями, сумкой коньячного цвета или клетчатым платком. В таком сочетании лак становится частью образа, а не просто яркой деталью на ногтях. Что касается формы, у этого оттенка нет строгих ограничений. Он будет удачно смотреться как на длинных, так и на коротких ногтях. Однако стилисты считают, что лучше всего оттенок "паленый апельсин" будет смотреться именно на коротких квадратных ногтях.

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Короткие ногти квадратной формы этой осенью снова в тренде. Они удобны в повседневной жизни, а насыщенный теплый лак делает такой маникюр более выразительным.

Ранее мы писали о том, что розовый маникюр остается популярным, но осенью палитра становится более глубокой. Вместо ярких летних оттенков можно выбрать бордовый, шоколадный, темно-зеленый или молочный лак, а короткие ногти оставить без сложного дизайна.

Также Новини.LIVE сообщали, что на этот раз Дженнифер Лопес сделала ставку на глубокий красно-коричневый оттенок с глянцевым покрытием. Том Бачик назвал его Cherry Chocolate — цвет действительно напоминает вишни в шоколаде.

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Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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